Sabato 23 maggio all’Hotel Ariha un incontro per superare i tabù e rileggere la menopausa come fase di forza, identità e consapevolezza

Superare i tabù e costruire una nuova narrazione della menopausa, non più letta come limite o sottrazione, ma come fase di evoluzione, consapevolezza e leadership. È questo il cuore dell’incontro “Menopausa e Leadership – Quando la performance cambia forma”, promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario e in programma sabato 23 maggio, alle 11.30, a Cosenza, negli spazi dell’Hotel Ariha.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto su un tema di grande rilevanza sociale, culturale e professionale: il rapporto tra menopausa, benessere, identità femminile e performance lavorativa.

Menopausa e leadership, una nuova chiave di lettura

L’evento punta a cambiare prospettiva su una fase della vita che riguarda ogni donna e che troppo spesso resta avvolta da silenzi, stereotipi e rappresentazioni riduttive. Parlare di menopausa significa affrontare non solo un tema sanitario, ma anche culturale, sociale ed economico.

La riflessione proposta dalla Fondazione Marisa Bellisario parte da un’idea precisa: comprendere e valorizzare questa fase di trasformazione può contribuire a promuovere una nuova cultura della leadership femminile, capace di integrare esperienza, autenticità, consapevolezza e forza personale.

La menopausa diventa così un passaggio da raccontare con parole nuove, fuori dalla logica del tabù e dentro una visione più matura del benessere e della realizzazione professionale.

L’incontro all’Hotel Ariha di Cosenza

Il confronto sarà coordinato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto. Per la Fondazione Marisa Bellisario interverrà Filomena Greco, in un appuntamento pensato per mettere insieme competenze, testimonianze e chiavi di lettura diverse.

Tra gli interventi previsti quello della divulgatrice Michela Taccola, che affronterà il tema “La menopausa: ieri, oggi e domani – Cosa vogliono le donne”. Il suo contributo sarà dedicato all’evoluzione culturale e scientifica del tema, con attenzione alle strategie utili a migliorare benessere e qualità della vita nel tempo.

Dal ROI al Return on Identity

Un’altra prospettiva sarà offerta da Francesca Liparota, coach con formazione economica, che proporrà una lettura innovativa dal titolo “Dal ROI al Return on Identity: l’investimento che rafforza chi siamo diventate”.

Il tema invita a interpretare la menopausa come occasione di crescita personale e professionale. Non una fase da subire, ma un tempo nel quale rimettere al centro identità, competenze, esperienza e valore.

Oltre i tabù, una questione anche professionale

L’incontro promosso a Cosenza dalla Fondazione Bellisario mette in relazione aspetti spesso trattati separatamente: salute, lavoro, leadership, autopercezione e ruolo sociale delle donne.

Nel mondo professionale, il benessere femminile non può essere considerato un tema secondario. La menopausa incide sulla vita quotidiana, sull’energia, sulla percezione di sé e sul rapporto con la performance. Proprio per questo, parlarne in modo aperto significa contribuire a costruire ambienti più consapevoli e capaci di valorizzare le donne in ogni fase del loro percorso.

La sfida è culturale: sostituire il silenzio con il confronto, il pregiudizio con la conoscenza, l’idea di perdita con quella di trasformazione.