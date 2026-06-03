La tragedia di Amendolara scuote la politica nazionale. La segretaria del Pd chiede verità e giustizia, il M5S chiede un’informativa urgente alla Camera, mentre il ministro assicura il massimo impegno contro lo sfruttamento. Sullo sfondo resta l'emergenza di migliaia di lavoratori invisibili.

La morte dei quattro braccianti ad Amendolara, in Calabria, travolge il dibattito politico nazionale e riaccende i riflettori sul fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro agricolo.

Mentre le indagini proseguono per accertare responsabilità e movente del delitto, dalle forze politiche arrivano richieste di interventi immediati e di una stretta contro chi sfrutta lavoratori spesso costretti ad accettare condizioni di vita e di lavoro ai limiti della sopravvivenza.

Schlein: «Una tragedia devastante, si faccia piena luce»

Tra le prime reazioni c'è quella della leader del Partito Democratico, Elly Schlein, che definisce quanto accaduto «devastante» e chiede che venga fatta piena luce sui fatti.

La segretaria dem sottolinea la necessità di individuare e punire i responsabili, evidenziando come la vicenda richiami l'attenzione sulle condizioni di centinaia di migliaia di lavoratori esposti a sfruttamento e ricatti.

Schlein invita inoltre a non escludere alcuna pista investigativa, compresa l'eventuale presenza di interessi riconducibili alla criminalità organizzata.

Il M5S chiede un'informativa urgente del governo

Sulla vicenda interviene anche il deputato calabrese del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, che ha chiesto un'informativa urgente alla Camera dei ministri dell'Interno, del Lavoro e dell'Agricoltura.

Secondo Tucci, il caso di Amendolara rappresenta il simbolo di un fenomeno che coinvolge migliaia di persone in tutta Italia. Il parlamentare punta inoltre l'attenzione sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate al superamento dei ghetti dei lavoratori agricoli, sostenendo che una parte significativa dei fondi previsti non sarebbe stata ancora utilizzata.

Per il deputato pentastellato, dietro episodi come quello avvenuto in Calabria si intrecciano sfruttamento economico e criminalità organizzata, rendendo indispensabile un intervento più incisivo dello Stato.

Lollobrigida: «Chi sfrutta i lavoratori è un bandito»

Dal governo arriva l’intervento del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che definisce quanto accaduto «drammatico» e «imperdonabile».

Il ministro ribadisce che chi sfrutta i lavoratori non può essere considerato un imprenditore, ma un criminale, e assicura il pieno sostegno alle attività investigative in corso.

Lollobrigida riferisce inoltre di aver contattato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per esprimere vicinanza istituzionale dopo la tragedia.

Secondo il titolare dell'Agricoltura, il contrasto al caporalato deve proseguire attraverso una collaborazione costante tra governo, sindacati, forze dell'ordine e magistratura, con particolare attenzione alle vittime dello sfruttamento.

L'accusa di Avs: «Dietro i caporali ci sono i padroni»

Molto dura anche la posizione di Tino Magni, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro.

Per Magni, i quattro braccianti morti rappresentano le vittime di un sistema che continua a considerare i lavoratori migranti come semplice forza lavoro da sfruttare.

Il senatore parla apertamente di «strage» e sostiene che il fenomeno del caporalato continui a prosperare grazie alla presenza di imprenditori disposti a utilizzare manodopera sottopagata e vulnerabile.

Da qui la richiesta di rafforzare controlli, ispezioni e tutele per i lavoratori, oltre alla necessità di affrontare il tema delle normative sull'immigrazione che, secondo Avs, contribuiscono ad alimentare situazioni di irregolarità e sfruttamento.

Una ferita aperta nel lavoro agricolo italiano

Al di là dello scontro politico, la tragedia di Amendolara riporta al centro una questione che da anni attraversa il settore agricolo italiano: quella dei lavoratori invisibili, spesso reclutati attraverso reti informali, sottopagati e costretti a vivere in condizioni precarie.

Le indagini dovranno chiarire le responsabilità penali dei soggetti coinvolti, ma il dibattito aperto nelle ultime ore evidenzia come il tema del caporalato resti una delle emergenze sociali più gravi del Paese.

E mentre la politica si divide sulle soluzioni, una richiesta accomuna tutte le posizioni: fare piena luce sulla morte dei quattro braccianti e impedire che tragedie simili possano ripetersi.