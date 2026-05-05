In occasione del nono anniversario dalla nascita del Comune di Casali del Manco, istituito il 5 maggio 2017 attraverso la fusione di cinque realtà amministrative, l’amministrazione comunale ha voluto condividere con la cittadinanza un momento di riflessione sul percorso compiuto.

A intervenire è stata la sindaca Francesca Pisani, che ha sottolineato come la scelta della fusione si sia rivelata, a distanza di nove anni, un processo “virtuoso”, capace di produrre benefici concreti e duraturi sotto diversi punti di vista.

Secondo quanto evidenziato dalla prima cittadina, l’unificazione amministrativa ha consentito una gestione più efficiente e razionale delle risorse, accompagnata da risultati tangibili sia sul piano economico che su quello politico-istituzionale. Il nuovo assetto ha infatti rafforzato il peso del Comune nei rapporti con gli altri livelli di governo, rendendolo un interlocutore più autorevole.

Un altro aspetto rilevante riguarda il risanamento finanziario: la fusione ha permesso di affrontare e risolvere pendenze economiche e contenziosi ereditati dai precedenti enti, portando a una maggiore solidità complessiva e alla regolarizzazione dei pagamenti.

Non meno importante è stato l’impatto sui servizi ai cittadini. Grazie a una programmazione più organica e a una gestione unitaria delle funzioni amministrative, si è registrato un miglioramento significativo nella qualità dei servizi offerti. Parallelamente, sono stati realizzati investimenti in opere pubbliche e infrastrutture, insieme a una pianificazione territoriale più strategica e integrata.

«La sfida iniziale era trasformare una scelta amministrativa in un’opportunità concreta di crescita – ha dichiarato la sindaca –. Oggi possiamo affermare di aver intrapreso la strada giusta, con l’impegno di continuare a lavorare per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e partecipato».

L’amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno a proseguire lungo questo percorso, valorizzando i risultati raggiunti e guardando con fiducia al futuro del territorio