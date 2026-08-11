Importante novità per il percorso di realizzazione del nuovo asilo nido comunale di Castrolibero. L’Amministrazione Comunale ha comunicato l’ammissione della candidatura presentata nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati alla struttura.

Si tratta di un ulteriore tassello nel progetto sul quale l’Amministrazione sta lavorando con l’obiettivo di dotare il territorio di un servizio moderno e qualificato rivolto alla prima infanzia.

Le forniture previste saranno destinate agli spazi del nuovo asilo nido e contribuiranno alla realizzazione di ambienti pensati per rispondere alle esigenze dei bambini e del personale educativo. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla sicurezza, alla funzionalità e alla flessibilità degli spazi, con soluzioni capaci di favorire le attività educative, la socializzazione e lo sviluppo dei più piccoli.

L’ammissione della candidatura rappresenta quindi un passaggio significativo nel percorso intrapreso dal Comune di Castrolibero per la realizzazione della nuova struttura e per il potenziamento dei servizi dedicati alle famiglie.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di creare un ambiente accogliente e innovativo, nel quale qualità degli spazi e progettazione educativa possano accompagnare la crescita dei bambini fin dai primi anni di vita.

Il progetto del nuovo asilo nido si inserisce così in una più ampia strategia di investimento sui servizi alla persona e, in particolare, sulle politiche rivolte alle giovani famiglie del territorio.

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’ammissione della candidatura e conferma l’intenzione di proseguire nel percorso avviato, con l’obiettivo di consegnare alla comunità di Castrolibero una struttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze della prima infanzia.