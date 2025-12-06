Si è conclusa ieri pomeriggio la procedura di decadenza di Orlandino Greco dal Comune di Castrolibero, le cui redini sono ora in mano a Francesco Serra, nuovo sindaco facente funzioni. Resterà in carica fino alle prossime elezioni, previste nella primavera del 2026. Il neo consigliere regionale della Lega ha salutato i membri della sua giunta e gli eletti nell’assise cittadina nell’ultima seduta, poi il suo momentaneo (?) successore gli è effettivamente subentrato.

Serra ha quindi pronunciato il primo discorso dalla poltrona più ambita del Municipio ringraziando in primis proprio Orlandino Greco. «Approfitto di questo momento per rivolgere a tutti voi il mio personale saluto e un sincero ringraziamento per la nomina - ha detto -. A ciascuno di voi va il mio grazie per l’impegno, il lavoro produttivo, la dedizione e la passione che avete dimostrato. Il ruolo che mi accingo a ricoprire rappresenta per me una grande responsabilità, che accolgo con senso delle istituzioni, spirito di squadra e forte motivazione».

«Desidero ringraziare la Giunta comunale e i consiglieri di maggioranza per quanto profuso - ha aggiunto Francesco Serra -. Parimenti, desidero ringraziare anche i consiglieri di minoranza per il contributo offerto, pur nel confronto talvolta acceso. A tutti voi rinnovo l’invito a mantenere la stessa passione e determinazione che ci ha accompagnato finora. Abbiamo davanti a noi una comunità viva, fatta di persone che amano il territorio e credono nelle sue potenzialità. Ci attendono mesi di duro lavoro, progetti da completare e nuove sfide da affrontare».

Francesco Serra ha spiegato che per Castrolibero «inizia una nuova fase, improntata alla continuità, alla partecipazione e alla collaborazione». «Non posso assicurarvi di essere bravo quanto i miei predecessori, né promettervi la perfezione - ha concluso -. Posso però garantirvi il massimo impegno. Cammineremo insieme, con responsabilità, dialogando con i cittadini, con le associazioni, con il mondo della scuola, della chiesa e dell'imprenditoria. Continueremo a far crescere la nostra comunità, senza dimenticare i suoi valori più autentici. Una comunità che va avanti insieme, con forza e determinazione».