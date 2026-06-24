Più che una festa, un grande abbraccio collettivo alla città. È questo il significato della serata che si è svolta ieri alla Villetta Padre Pio, dove il sindaco di Castrolibero, Francesco Serra e tutta l’amministrazione, hanno voluto incontrare cittadini, sostenitori e famiglie per ringraziare la comunità dopo la vittoria elettorale dello scorso maggio che ha portato la compagine di “Insieme per Castrolibero” alla guida del Comune.

«Più che una festa, è un abbraccio collettivo a tutta la nostra comunità», sono state le prime parole del primo cittadino, accolto da una partecipazione che già dalle prime ore della serata aveva riempito la Villetta Padre Pio e le aree circostanti.

Un momento dal forte valore simbolico, pensato per restituire ai cittadini il senso di un percorso condiviso. «Questo è un momento semplice e autentico per dirvi grazie. Grazie per l’affetto, la stima e la fiducia che avete riposto in questa squadra di governo e nel progetto che, giorno dopo giorno, stiamo costruendo per Castrolibero», ha dichiarato Serra, visibilmente emozionato davanti alla folla.

Nel suo intervento, breve ma intenso, il sindaco ha tracciato anche la rotta dell’azione amministrativa per i prossimi anni, indicando nella partecipazione e nel coinvolgimento della cittadinanza i pilastri dell’attività di governo.

«Ogni traguardo raggiunto sarà il risultato di un percorso condiviso, fatto di partecipazione, dialogo e impegno comune. Perché il futuro non si costruisce da soli: si costruisce insieme, come una vera squadra. Ed è proprio insieme che vogliamo continuare a scrivere una bella pagina per Castrolibero, con entusiasmo, responsabilità e amore per la nostra città».

A rafforzare il messaggio di unità è intervenuta anche la vicesindaca Raffaella Ricchio, che ha evidenziato come il successo elettorale rappresenti soprattutto il riconoscimento del lavoro svolto e dell’amore verso il territorio. «Ci tengo a dirlo stasera: saremo l’amministrazione di tutti e in questa direzione stiamo già lavorando per migliorare ogni aspetto della vita quotidiana della nostra comunità. Un grazie speciale va ai cittadini che ci hanno sostenuto; al sindaco per la sua grande umanità; all’assessore Angelo Gangi con il quale sin da subito ho condiviso questo progetto; a tutta la nostra amministrazione, compresi anche i candidati che non ce l’hanno fatta ad entrare in consiglio ma che comunque sia, fanno parte della squadra in modo indissolubile», ha affermato.

La serata è proseguita tra momenti di convivialità, musica, area food gratuita e spazi dedicati all’incontro tra cittadini e amministratori. Un appuntamento che ha restituito l’immagine di una comunità partecipe e coesa, trasformando il ringraziamento istituzionale in un’occasione di condivisione e di festa. Tra sorrisi, strette di mano e tanti momenti di aggregazione, Castrolibero ha così celebrato non soltanto una vittoria elettorale, ma soprattutto il senso di appartenenza a un territorio che guarda ora al suo futuro con fiducia.