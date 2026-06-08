L’esponente del centrodestra celebra il successo della nuova sindaca e guarda già alla sfida cosentina

A Castrovillari il centrodestra festeggia la vittoria di Anna De Gaio, eletta sindaca dopo dodici anni di amministrazione di centrosinistra. Presente in città anche Fausto Orsomarso, senatore di Fratelli d’Italia, che ha commentato il risultato sottolineando il valore politico del successo ottenuto.

«C’è grande soddisfazione per la vittoria di Anna De Gaio dopo 12 anni di governo di centrosinistra. È stata una bellissima vittoria, complimenti ai candidati e alla squadra», ha dichiarato Orsomarso.

Nel suo intervento, l’esponente del centrodestra ha collegato il risultato di Castrovillari al quadro politico regionale, rivendicando l’azione del presidente della Regione Roberto Occhiuto.

«Il centrodestra con Occhiuto ha dimostrato di aver cambiato volto alla Calabria. Dopo Reggio Calabria, Crotone e Castrovillari, anche nei Comuni sapremo dimostrare di fare un buon lavoro», ha aggiunto.

Orsomarso ha poi guardato anche alla partita politica del capoluogo bruzio, indicando Cosenza come prossimo terreno di lavoro per la coalizione.

«Su Cosenza inizieremo a lavorare. Cosenza non brilla per attività amministrativa e noi punteremo su un volto che esprima entusiasmo nel fronte del centrodestra», ha concluso.