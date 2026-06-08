La prima polemica del dopo voto a Castrovillari arriva nel pieno dei festeggiamenti per l’elezione di Anna De Gaio a sindaca della città. Dopo la dura presa di posizione del segretario regionale di Avs Calabria, Ferdinando Pignataro, che aveva denunciato contenuti e cori emersi durante un corteo successivo alla vittoria del centrodestra, la neo prima cittadina interviene per chiarire la propria posizione.

De Gaio rivendica il valore istituzionale del mandato ricevuto dagli elettori e ribadisce la volontà di rappresentare l’intera comunità cittadina, prendendo al tempo stesso le distanze dai contenuti contestati.

De Gaio: «Da domani il lavoro più importante»

La neo sindaca affida a poche parole il senso della nuova fase amministrativa che si apre dopo il ballottaggio. Il messaggio guarda oltre gli schieramenti e richiama la responsabilità del ruolo istituzionale.

«Da domani inizierà il lavoro più importante: essere il Sindaco di tutti. Di chi mi ha sostenuto, di chi ha espresso una scelta diversa e di chi non condivide le mie idee. Il mio impegno sarà rivolto esclusivamente al bene della città e dell’intera comunità», afferma Anna De Gaio.

Una risposta che arriva dopo le polemiche sollevate da Avs e che punta a riportare il confronto sul piano istituzionale, alla vigilia dell’avvio della nuova amministrazione comunale.

La distanza dai contenuti dei festeggiamenti

Il passaggio più netto riguarda quanto accaduto durante i festeggiamenti. De Gaio chiarisce la propria estraneità ai contenuti emersi e ne prende le distanze in modo esplicito.

«Ribadisco, infine, la mia totale estraneità con i contenuti emersi durante i festeggiamenti, che non sono in linea con i miei valori democratici e dai quali prendo le distanze senza alcuna ambiguità», dichiara la neo sindaca.

La precisazione risponde alla richiesta avanzata da Ferdinando Pignataro, che aveva chiesto alla nuova prima cittadina di condannare in modo chiaro episodi ritenuti incompatibili con i valori democratici e costituzionali.

La polemica dopo la vittoria del centrodestra

Il segretario regionale di Avs Calabria aveva riconosciuto il risultato elettorale di Castrovillari, definendolo «chiaro» e «netto», ma aveva duramente criticato il clima delle ore successive al voto, denunciando un corteo nel quale alcuni partecipanti avrebbero inneggiato alla marcia su Roma.

Pignataro aveva quindi chiesto ad Anna De Gaio una presa di distanza immediata, sostenendo che fatti di questo tipo dovessero essere condannati senza ambiguità da chi rappresenta le istituzioni.

La risposta della sindaca eletta chiude, almeno sul piano politico, il primo confronto pubblico del dopo ballottaggio. Da un lato il riconoscimento della responsabilità istituzionale, dall’altro la presa di distanza dai contenuti dei festeggiamenti contestati.