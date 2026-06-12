A Cerzeto prende ufficialmente il via il mandato della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvio Cascardo. Nella sala consiliare si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, durante la quale sono stati definiti ruoli, mansioni e deleghe che accompagneranno l’azione amministrativa nei prossimi anni.

Un passaggio istituzionale che segna l’avvio operativo della nuova fase politica del Comune e che delinea l’organizzazione della squadra chiamata a governare la comunità.

La nuova Giunta del Comune di Cerzeto

Nel corso della prima assise cittadina è stata ufficializzata la composizione della Giunta e l’assegnazione delle deleghe ad assessori e consiglieri. L’obiettivo dichiarato è costruire un modello amministrativo capace di rispondere con efficienza e presenza alle esigenze del territorio.

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Espedito Sangermano, che seguirà ambiente, gestione dei rifiuti, turismo, centri storici, randagismo, innovazione e digitalizzazione, formazione professionale, viabilità, edilizia scolastica e privata, politiche del lavoro e dell’occupazione.

Ad Angelo Paolo Golemme sono state assegnate le deleghe a servizio civile, grandi eventi, attività produttive, polizia locale, tutela della montagna, caccia, usi civici, volontariato e associazionismo.

Irma Figlia si occuperà di sanità e salute, inclusione sociale, sussidiarietà, welfare e pari opportunità. A Valeria Barbuto sono state affidate cultura, musei, politiche per l’integrazione, biblioteche, politiche sociali e rapporti con i Comuni.

Le deleghe ai consiglieri

La nuova squadra amministrativa prevede anche l’attribuzione di specifiche competenze ai consiglieri comunali.

Anna Francesca Domanico seguirà scuola, politiche giovanili e risorse educative, famiglia, servizi al cittadino, politiche dell’infanzia e diritti dei bambini.

A Emanuele Della Motta sono state assegnate urbanistica, edilizia pubblica, Pnrr, verde pubblico, decoro e arredo urbano, Cammino di San Francesco e manutenzione.

Alessandro Parise si occuperà invece di sport e tempo libero, sviluppo e recupero delle zone vallive e risorse agricole.

Le competenze mantenute dal sindaco Cascardo

Il sindaco Silvio Cascardo manterrà sotto la propria diretta responsabilità alcuni settori considerati strategici per l’azione amministrativa. Tra questi figurano protezione civile, minoranze linguistiche, lavori pubblici, bilancio e tributi, personale, programmazione dei fondi nazionali e comunitari, floricoltura, beni archeologici, storici e monumentali.

Il primo cittadino manterrà inoltre le deleghe simboliche e programmatiche alla gentilezza e alla bellezza, indicate come elementi identitari del percorso amministrativo.

Cascardo: «Pronti a lavorare con dedizione e trasparenza»

A margine dell’insediamento, il sindaco Cascardo ha rivolto un messaggio alla nuova squadra e alla comunità.

«Siamo pronti a lavorare con dedizione, trasparenza e vicinanza ai cittadini. Questa squadra unisce competenze, entusiasmo e amore per Cerzeto», ha dichiarato il primo cittadino.

Poi l’augurio ai componenti dell’amministrazione: «Auguro a tutti i consiglieri e agli assessori un buon lavoro, con la certezza che ognuno darà il massimo per il bene comune».