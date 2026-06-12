Il club biancazzurro ha sciolto gran parte delle riserve: sull’attuale allenatore rossoblù restano pochi dubbi. La separazione dal Cosenza è sempre più vicina

Antonio Buscè e il Pescara, una strada ormai tracciata. Quella che nei giorni scorsi era una candidatura forte, oggi ha assunto i contorni di una scelta quasi definitiva. Il tecnico del Cosenza è il profilo individuato dal club abruzzese per ripartire dopo la retrocessione in Serie C. Mancano ancora i passaggi formali, ma i dubbi sembrano ridotti al minimo.

Il Pescara ha valutato diversi nomi per la panchina, ma con il passare delle ore la posizione di Buscè si è rafforzata sempre di più. L’allenatore campano è considerato il profilo più adatto per aprire un nuovo ciclo: conosce bene la categoria, ha già dimostrato di saper lavorare in contesti complessi e porta con sé un’idea di calcio concreta, equilibrata, costruita sull’organizzazione e sulla gestione del gruppo.

Per il Cosenza, invece, si va verso una separazione ormai annunciata. Buscè ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’opzione di rinnovo non ha mai realmente cambiato l’orizzonte delle ultime settimane. Dopo una stagione chiusa al quarto posto nella regular season e terminata con l’eliminazione ai playoff contro il Casarano, il futuro dell’allenatore appare sempre più lontano dalla Calabria.

Il Pescara, reduce da una stagione amara, vuole ripartire con ambizioni importanti e con una guida tecnica capace di dare subito identità alla squadra. In questo senso Buscè ha convinto la dirigenza biancazzurra, che lo considera l’uomo giusto per ricostruire e provare a riportare entusiasmo in una piazza ferita dalla retrocessione.

Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche ad altre panchine, con Novara ed Empoli che avevano chiesto informazioni senza però affondare il colpo. Il Pescara, invece, ha fatto passi concreti e ora sembra avere in mano la scelta finale. Salvo sorprese, sarà Antonio Buscè il nuovo allenatore degli abruzzesi.