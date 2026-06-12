Facebook risulta down da mobile e desktop. Nel corso della giornata diversi utenti hanno segnalato problemi di accesso all’applicazione di Meta, con disconnessioni improvvise dagli account e difficoltà di navigazione.

Il disservizio avrebbe interessato sia l’app da smartphone sia la versione desktop del social network. Prima della disconnessione, molti utenti avevano già riscontrato problemi nel caricamento delle pagine, nella navigazione interna e nelle ricerche.

Al momento non si conoscono le cause del malfunzionamento. Non è chiaro se si tratti di un problema tecnico generalizzato o di un disservizio circoscritto ad alcune aree. Segnalazioni arrivano anche dall’Italia, dove diversi utenti non riescono ad accedere correttamente alla piattaforma.

La situazione resta in aggiornamento.