Il tema della sicurezza nel comune tirrenico è approdato alla Camera dei Deputati. Il ministro dell’Interno Piantedosi assicura: “Massima attenzione, nuove misure e potenziamento delle forze dell’ordine”

Il tema della sicurezza a Cetraro, comune del Tirreno cosentino segnato da episodi di criminalità e violenza, è approdato oggi all’Aula di Montecitorio con il question time presentato dall’on. Andrea Gentile (Forza Italia) al ministro dell’Interno on. Matteo Piantedosi.

Il titolare del Viminale ha confermato l’impegno costante delle istituzioni sul territorio: «L’attenzione sulla sicurezza in provincia di Cosenza e, in particolare, a Cetraro, è prioritaria e costante – ha sottolineato Piantedosi – come dimostrano le recenti operazioni contro la criminalità organizzata, le attività investigative che hanno portato all’arresto di un pericoloso latitante e le misure di sorveglianza speciale già attivate nei confronti di esponenti della cosca dominante».

«La situazione è monitorata attraverso sistematici servizi preventivi di controllo del territorio, effettuati anche con l’ausilio del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale della polizia, con l’ausilio delle altre forze di polizia.

Sono state recentemente inoltrate alla competente autorità giudiziaria tre proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di soggetti pericolosi e attualmente risultano sottoposti alla sorveglianza speciale 13 persone.

Complessivamente in atto 50 persone residenti in Cetraro sono sottoposte all’avviso orale di cui venti emessi in questo anno. Unitamente alla intensificazione di attività investigative, il potenziamento dei reparti locali delle forze di polizia ha riguardato tutte le articolazioni, con rafforzamento unità carabinieri e tenenza guardia di finanza».

Il ministro ha inoltre riferito circa la procedura della nuova sede della Stazione Carabinieri di Cetraro, resa necessaria dalle condizioni non ottimali dell’attuale struttura, e il finanziamento di un progetto di videosorveglianza che sarà presto operativo.

Andrea Gentile, dal canto suo, esprime soddisfazione: «Bene il Governo. Il rafforzamento dell’organico delle Forze dell’Ordine e la procedura per la nuova Caserma dei Carabinieri a Cetraro sono un segnale di speranza e legalità», ha dichiarato. «Le rassicurazioni del ministro Piantedosi sono un passo concreto per restituire fiducia ai cittadini e rafforzare la presenza dello Stato».

Il deputato azzurro, durante i lavori in aula, rivolgendosi al Ministro, ha dichiarato: «Grazie per la risposta: puntuale ed esaustiva, che ha riferito elementi importanti e concreti. Forza Italia condivide e sostiene fortemente l’azione del governo a tutela della sicurezza, della legalità e dell’ordine pubblico, non solo per quanto riferito oggi in aula, ma anche per quanto fatto in termini di implementazione e rafforzamento delle forze dell’ordine. Apprezziamo molto il suo operato – ha detto Gentile a Piantedosi - e l’avvio della procedura per l’apertura della tenenza dei carabinieri è un segnale davvero significativo.

L’auspicio è che la nuova Caserma venga tempestivamente dotata di un organico adeguato e possa diventare un presidio efficace nella lotta alla criminalità e un punto di riferimento sicuro per l’intera comunità di Cetraro, che non merita di vivere tali forme di ingiustificata violenza. Forza Italia farà la sua parte, promuovendo i valori della legalità, dell’unità e della solidarietà sociale, nella ferma certezza che lo Stato non arretrerà di fronte alla prepotenza criminale».