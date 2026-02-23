Il consigliere comunale e proviciale si lancia nella difesa del sindaco Caruso e respinge le accuse del coordinatore cittadino Guido che ha parlato di perdità di centralità del capoluogo

«Carmelo Guido, oggi segretario cittadino di IDM, ma ieri, al pari di tanti altri, “comunista contiguo alla destra”, stia tranquillo: Cosenza non ha perso nessuna centralità. Guido, con la sua improvvida sortita, certifica di versare, sul piano dell’analisi politica, in un grave stato confusionale, che lo rende, addirittura, folcloristico, nelle sue narrazioni». Così in una nota il capogruppo Pd alla Provincia Giuseppe Ciacco.

«Manifestando una spiccata inclinazione all’inciucio, tipica di quattro amici al bar, il segretario cittadino di IDM, a proposito della localizzazione del nuovo Ospedale della Città di Cosenza, si avventura in un farneticante pistolotto, fingendo di non sapere quale sia la reale posizione dell’Amministrazione comunale di Cosenza - prosegue Ciacco -. E’ inutile che Guido tenti di imbastardire il confronto, perché la posizione della maggioranza consiliare di Palazzo dei Bruzi, con in testa il suo sindaco Franz Caruso, è chiara e cristallina: hub a Cosenza e azienda ospedaliera universitaria a Rende. Come è giusto che sia. Mentre, su questo tema, Guido e i suoi sodali, con inquietante ritrosia, non hanno speso neppure una sillaba, stendendo un velo pietoso sui torbidi interessi, sull’altare dei quali è stato sacrificato il sito di Vaglio Lise».

Poi ancora: «Guido non sta spendendo, neppure, una sillaba sulle disastrose conseguenze che si abbatteranno sulle popolazioni meridionali, e quindi anche sulla gente di Calabria, connesse alle intese preliminari che il governo, in attuazione del progetto separatista dell’autonomia differenziata, ha sottoscritto con la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, E, allora, a fronte di spudorate e squallide strumentalizzazioni, che si accompagnano, verosimilmente, anche, a un problema di coerenza delle classi dirigenti di IDM, restano, tuttavia, le fragorose e risibili contraddizioni nelle quali, probabilmente suo malgrado, è stato fatto cadere il malcapitato segretario cittadino, Carmelo Guido».

«Infatti - prosegue ancora - è noto che, proprio, il leader di IDM abbia riconosciuto la centralità di Cosenza, contribuendo a eleggere Franz Caruso presidente del Comitato d’Ambito del Trasporto Pubblico Locale e attribuendo la vicepresidenza a Francesco Serra, già vicesindaco di Castrolibero con Orlandino Greco. Senza dimenticare che, proprio con Orlandino Greco, si è avviata una collaborazione istituzionale importante, finalizzata a un percorso condiviso per la Strada dei Bruzi, che rafforzerà il ruolo centrale di Cosenza nell’area urbana».

«Infine, sull’Unione dei Comuni, Cosenza, guidata da Franz Caruso, già dal 2022, insieme all’allora sindaco di Castrolibero Giovanni Greco, promosse una serie di incontri coinvolgendo anche Montalto e ampliando, ulteriormente, il confronto dopo il fallimento del progetto sul Comune unico. Un dialogo che deve continuare e proseguire tra i Sindaci senza veti né pregiudiziali, con l’obiettivo di costruire un’area vasta solida e condivisa. E, allora – evidenzia - la verità non si occulta né con gli omertosi silenzi, né con i volgari trasversalismi».

«Insomma la proditoria aggressione di Guido suona solo come il miserevole tentativo, ignominiosamente fallito, di gettare fango su Cosenza e su chi la amministra con responsabilità e dignità. E, oggi qui a Cosenza, la responsabilità istituzionale e la dignità politica, carte alla mano, è merce che non appartiene a tutti. Certo – conclude Ciacco - non appartiene a determinate maliziose camarille».