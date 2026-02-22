Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incidente grave lungo la Strada Statale 238 delle Terme Luigiane, nel tratto tra San Marco Argentano e Fagnano Castello, dove un mezzo che trainava un carro di Carnevale si è ribaltato. Nel sinistro è rimasta ferita gravemente una ragazza, trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il veicolo che stava trasportando il carro diretto a una sfilata prevista in località Pianette, nel comune di Santa Caterina Albanese, avrebbe perso il controllo, sbandando prima di finire ribaltato sulla carreggiata.

A bordo vi erano due persone, tra cui la giovane che ha riportato le conseguenze più serie. Dopo i primi soccorsi prestati dal SUEM 118, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza in codice rosso all’Annunziata.

Sul posto sono intervenute le pattuglie per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause del ribaltamento restano in fase di accertamento.