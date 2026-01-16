Il sindaco, che la prossima settimana dovrebbe varare la nuova giunta, ha riorganizzato la macchina amministrativa di Palazzo dei Bruzi. Ecco tutte le novità.
Il sindaco di Cosenza Franz Caruso
Avevamo anticipato qualche giorno fa che la rivoluzione degli ultimi 18 mesi di consiliatura targati Franz Caruso avrebbe interessato anche i dirigenti del Comune di Cosenza. Così è stato, tanto che il sindaco ha firmato il decreto con cui completa il turnover nei singoli settori sfruttando anche le recenti assunzioni dei vincitori dei concorsi. Spicca che il settore della Manutenzione, prima affidato a Raffaele Notte, sia stato inglobato nei Lavori Pubblici.
La rimodulazione anticipa quella che interesserà anche la sua squadra di governo. Nella prossima settimana, a margine degli incontri con i rappresentati dei partiti e dei gruppi che compongono la maggioranza di Palazzo dei Bruzi, sarà varata la nuova giunta. Cambieranno anche le deleghe affidate ai consiglieri: non mancheranno le sorprese.
1° Dipartimento Amministrativo - Direttore avvocato Matilde Fittante
- Settore 1° “Personale - Efficienza Amministrativa - Università - Ricerca - Politiche di Trasparenza e Partecipazione”: Isa Napoli
- Settore 2° “Servizi Demografici – Elettorale - Protocollo Generale - Archivio - Albo Pretorio on line - Notifiche - Urp”: Giuseppe Bruno (ad interim)
- Settore 4° “Cultura - Teatro – Educazione – Istruzione – Spettacoli”: Giuseppe Bruno
- Settore 5° “Welfare – Formazione Lavoro – PNRR”: Matilde Fittante
- Settore 12° “Appalti (Forniture – Servizi – OO.PP. – PNRR)” – Cimiteri – Datore di Lavoro: Maria Colucci
- Settore 13° “Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio – Controllo di Gestione – Società Partecipate”: Marco De Rito
- Settore 14° “Tributi e Riscossione - Servizio Idrico Integrato” Carmelo Misti
- Settore 15° “Attività Produttive – Eventi - Fiere e Mercati”: Francesco Giovinazzo
2° Dipartimento Tecnico – Direttore architetto Giuseppe Bruno
- Settore 3° “Patrimonio – Strutture Ricreative – Planetario”: Alessia Loise
- Settore 6° “Manutenzione ordinaria reti, impianti ed edifici – Segnaletica – Parco Auto – Protezione Civile”: Lorella Pezzi
- Settore 7° “LL.PP. – Manutenzione straordinaria - Edilizia Scolastica – Infrastrutture - Pubblica Illuminazione - Reti Idrica e Fognaria – Centro Storico – Programma CIS e Agenda Urbana - Contratti di Quartiere S. Lucia - PNRR”: Salvatore Modesto
- Settore 8° “Ambiente – Transizione Ecologica – Tutela delle acque e depurazione – Agricoltura Urbana – Verde Pubblico – Cooperative – Decoro Urbano – PNRR”: Giovanni Ramundo
- Settore 9° “Viabilità – Trasporti e Mobilità” Francesco Azzato (ad interim)
- Settore 10° “Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata – Riqualificazione Urbana – Arredo Urbano – Rigenerazione Urbana – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – Attuazione Programmi ERP – Attuazione Programma Piano Periferie- PNRR”: Francesco Azzato
- Settore 11° “Politiche della Salute – Sport come benessere e cura – Gestione Impianti/Strutture sportive – Politiche e rapporti con l’Associazionismo di Settore - Canili”: Antonella Rino
Strutture di Staff a responsabilità dirigenziale
- “Avvocatura Comunale” Virginia Milano (ad interim)
- “Polizia Municipale” Gianpiero Scaramuzzo