Avevamo anticipato qualche giorno fa che la rivoluzione degli ultimi 18 mesi di consiliatura targati Franz Caruso avrebbe interessato anche i dirigenti del Comune di Cosenza. Così è stato, tanto che il sindaco ha firmato il decreto con cui completa il turnover nei singoli settori sfruttando anche le recenti assunzioni dei vincitori dei concorsi. Spicca che il settore della Manutenzione, prima affidato a Raffaele Notte, sia stato inglobato nei Lavori Pubblici.

La rimodulazione anticipa quella che interesserà anche la sua squadra di governo. Nella prossima settimana, a margine degli incontri con i rappresentati dei partiti e dei gruppi che compongono la maggioranza di Palazzo dei Bruzi, sarà varata la nuova giunta. Cambieranno anche le deleghe affidate ai consiglieri: non mancheranno le sorprese.

1° Dipartimento Amministrativo - Direttore avvocato Matilde Fittante

Settore 2° "Servizi Demografici – Elettorale - Protocollo Generale - Archivio - Albo Pretorio on line - Notifiche - Urp": Giuseppe Bruno (ad interim)

Settore 4° "Cultura - Teatro – Educazione – Istruzione – Spettacoli": Giuseppe Bruno

Settore 5° "Welfare – Formazione Lavoro – PNRR": Matilde Fittante

Settore 12° "Appalti (Forniture – Servizi – OO.PP. – PNRR)" – Cimiteri – Datore di Lavoro: Maria Colucci

Settore 13° "Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio – Controllo di Gestione – Società Partecipate": Marco De Rito

Settore 14° "Tributi e Riscossione - Servizio Idrico Integrato" Carmelo Misti

2° Dipartimento Tecnico – Direttore architetto Giuseppe Bruno

Settore 3° “Patrimonio – Strutture Ricreative – Planetario”: Alessia Loise

Settore 6° "Manutenzione ordinaria reti, impianti ed edifici – Segnaletica – Parco Auto – Protezione Civile": Lorella Pezzi

Settore 7° "LL.PP. – Manutenzione straordinaria - Edilizia Scolastica – Infrastrutture - Pubblica Illuminazione - Reti Idrica e Fognaria – Centro Storico – Programma CIS e Agenda Urbana - Contratti di Quartiere S. Lucia - PNRR": Salvatore Modesto

Settore 8° " Ambiente – Transizione Ecologica – Tutela delle acque e depurazione – Agricoltura Urbana – Verde Pubblico – Cooperative – Decoro Urbano – PNRR": Giovanni Ramundo

Settore 9° "Viabilità – Trasporti e Mobilità" Francesco Azzato (ad interim)

Settore 10° "Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata – Riqualificazione Urbana – Arredo Urbano – Rigenerazione Urbana – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – Attuazione Programmi ERP – Attuazione Programma Piano Periferie- PNRR": Francesco Azzato

Settore 11° "Politiche della Salute – Sport come benessere e cura – Gestione Impianti/Strutture sportive – Politiche e rapporti con l'Associazionismo di Settore - Canili": Antonella Rino

Strutture di Staff a responsabilità dirigenziale