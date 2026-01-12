Confermate le nostre anticipazioni: sindaco e assessore comunale (che lascerà il posto in giunta a Gianluca Orrico) parleranno alla città. Ci sarà anche un rimodulazione tra i dirigenti comunali

Confermata l’anticipazione data ieri mattina dal nostro network. Il sindaco Franz Caruso e il consigliere regionale Francesco De Cicco terranno mercoledì alle 11 a Palazzo dei Bruzi una conferenza stampa congiunta sul claim “Cosenza Futura”. I due tracceranno un bilancio dei primi quattro anni dell’amministrazione e delineearanno le prospettive politico-amministrative per il futuro con vista sulle Comunali del 2027. Come detto, se non è una vera e proprio alleanza, ci manca davvero pochissimo.

De Cicco lascerà il suo posto in giunta a Giovanni Orrico, detto Gianluca. Commercialista, si candidò nelle sue liste nel 2021 non venendo tuttavia eletto. Lavorerà fianco a fianco con Pasquale Sconosciuto che riceverà gran parte delle deleghe oggi in mano all’assessore alla Manutenzione. Queste manovre non si intrecciano soltanto con il rimpasto di giunta (qui tutti i nomi e gli scenari in ballo), ma anche con la rimodulazione dei dirigenti. Con le nuove assunzioni, infatti, cambierà la pianta del Comune. Sono previsti degli spostamenti.