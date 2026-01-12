Confermata l’anticipazione data ieri mattina dal nostro network. Il sindaco Franz Caruso e il consigliere regionale Francesco De Cicco terranno mercoledì alle 11 a Palazzo dei Bruzi una conferenza stampa congiunta sul claim “Cosenza Futura”. I due tracceranno un bilancio dei primi quattro anni dell’amministrazione e delineearanno le prospettive politico-amministrative per il futuro con vista sulle Comunali del 2027. Come detto, se non è una vera e proprio alleanza, ci manca davvero pochissimo.

De Cicco lascerà il suo posto in giunta a Giovanni Orrico, detto Gianluca. Commercialista, si candidò nelle sue liste nel 2021 non venendo tuttavia eletto. Lavorerà fianco a fianco con Pasquale Sconosciuto che riceverà gran parte delle deleghe oggi in mano all’assessore alla Manutenzione. Queste manovre non si intrecciano soltanto con il rimpasto di giunta (qui tutti i nomi e gli scenari in ballo), ma anche con la rimodulazione dei dirigenti. Con le nuove assunzioni, infatti, cambierà la pianta del Comune. Sono previsti degli spostamenti.

Politica

Cosenza, De Cicco al fianco di Caruso con vista sul 2027. I nomi del rimpasto di giunta

Antonio Clausi
