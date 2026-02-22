Alle 11.20 dibattito in Aula Caldora all’Università della Calabria con punto stampa all’arrivo. Alle 15 incontro a San Telesforo con cittadini e imprese colpite

Doppia tappa in Calabria per Giuseppe Conte. Domani, 23 febbraio, il presidente del MoVimento 5 Stelle sarà prima all’Università della Calabria e poi nel territorio di Corigliano-Rossano, con un’agenda che incrocia due temi molto diversi ma ugualmente sensibili: giustizia e alluvioni.

Mattina all’Unical: dibattito sul referendum giustizia

Alle 11.20 Conte parteciperà all’Università della Calabria, in Aula Caldora, a un dibattito dedicato al prossimo referendum sulla riforma della giustizia. Nel pomeriggio, alle 15.00, Conte sarà invece alla Chiesa di San Telesforo di Thurio (Corigliano Rossano), dove prenderà parte a un incontro con cittadini e imprenditori delle aziende alluvionate.