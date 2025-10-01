Il leader M5S incontra studenti e associazioni. Con lui Pasquale Tridico, che invia un selfie al senatore Croatti come segno di vicinanza alla Flotilla per Gaza.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha fatto tappa all’Università della Calabria, dove ha partecipato a una manifestazione promossa da studenti e associazioni per chiedere lo stop alla guerra a Gaza.

Nel campus di Arcavacata, Conte ha incontrato giovani e rappresentanti del mondo associativo, ribadendo l’impegno del Movimento per una soluzione politica e pacifica al conflitto in Medio Oriente.

Al termine dell’incontro, l’ex premier si è intrattenuto con i ragazzi, scattando selfie e ricevendo l’abbraccio caloroso della comunità studentesca. Al suo fianco Pasquale Tridico, candidato presidente della Regione per il campo progressista, che ha voluto rafforzare il legame con il movimento inviando una foto insieme agli studenti al senatore M5S Marco Croatti, in questi giorni impegnato a seguire la Global Sumud Flotilla, missione civile diretta verso Gaza.