«La resilienza dei nostri imprenditori e commercianti è stata più forte della crisi. Oggi Cosenza ricomincia a crescere e noi accompagniamo questa ripresa con strumenti concreti, capaci di sostenere gli investimenti, favorire la nascita di nuove imprese e creare nuove opportunità di sviluppo e di lavoro. C'è ancora molto da fare, ma i segnali che registriamo sono concreti e incoraggianti. Dopo anni in cui tante serrande si sono abbassate, aumentano le richieste che giungono al Settore Attività Economiche e Produttive e crescono le nuove iniziative imprenditoriali. È un segnale che ci dice che Cosenza sta recuperando competitività e fiducia nel futuro».

Con queste parole il sindaco Franz Caruso ha aperto l'incontro con le associazioni di categoria, gli imprenditori e gli operatori economici della città, per presentare il nuovo Avviso di Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027 "Promuovere lo sviluppo economico delle città di Cosenza e Rende – Aiuti alle Imprese", in pubblicazione. All'iniziativa hanno partecipato gli assessori ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, e alle Attività Economiche e Produttive e Turismo, Rosario Branda, il dirigente Salvatore Modesto e il Responsabile Unico del Procedimento, Giuseppe Martino, che ha illustrato i contenuti tecnici del bando. Nel suo intervento il primo cittadino ha ricordato come Agenda Urbana rappresenti uno degli strumenti strategici attraverso i quali l'Amministrazione comunale sta costruendo il futuro della città, con investimenti destinati sia alle infrastrutture che al sostegno del sistema economico locale.

“Cosenza è stata l'unica città della Calabria – ha detto - ad aver realizzato oltre il 90 per cento degli interventi della precedente Agenda Urbana. Un risultato che ci ha consentito di ottenere una significativa premialità e di disporre oggi di maggiori risorse per la nuova programmazione. Potremo così intervenire sulla riqualificazione di scuole, piazze e luoghi simbolo della città, valorizzando il nostro patrimonio urbano e migliorando la qualità degli spazi pubblici”.

Tra gli interventi previsti figurano la riqualificazione di piazza Cappello, piazza Skanderbeg, della Scalinata dei Due Leoni e della palestra di via Roma, la valorizzazione dell'Isola pedonale e del Museo all'Aperto Bilotti, oltre ad un importante progetto di illuminazione artistica che interesserà alcuni dei principali monumenti cittadini. Franz Caruso ha, quindi, sottolineato la novità più significativa dell'Avviso.

“Abbiamo scelto, insieme al Comune di Rende, di destinare risorse importanti direttamente alle attività commerciali e alle piccole e medie imprese. Vogliamo sostenere chi già opera sul territorio e incoraggiare chi intende avviare una nuova attività. È una scelta precisa, che punta a rafforzare il tessuto produttivo locale, favorire nuovi investimenti e creare occupazione”.

Per il Comune di Cosenza sono disponibili 800 mila euro, dei quali 400 mila riservati agli interventi nel Centro storico. “Continuiamo - ha asserito Franz Caruso - a mettere il Centro storico al centro della nostra azione amministrativa perché rappresenta la più grande risorsa identitaria della città e uno straordinario motore di sviluppo. Oggi registriamo un turismo nuovo, più attento alla qualità della nostra offerta culturale e del nostro patrimonio storico. Crescono le produzioni cinematografiche e televisive che scelgono Cosenza come set e aumenta l'attenzione dei media nazionali verso la nostra città. Tutto questo deve tradursi in nuove opportunità per il commercio, l'artigianato, il turismo e le imprese. È questa la direzione nella quale stiamo lavorando”.

Il sindaco ha quindi rivolto un appello agli operatori economici affinché colgano questa opportunità: “Il commercio continua a rappresentare una delle principali ricchezze della nostra comunità. Sappiamo bene che il settore sta attraversando una fase complessa, ma proprio per questo vogliamo mettere a disposizione strumenti concreti per aiutare le imprese a innovare, crescere e investire. Mi auguro una partecipazione ampia al bando, perché soltanto attraverso una forte collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo possiamo costruire una Cosenza sempre più dinamica, attrattiva e competitiva”.

Nel corso dell'incontro il Responsabile Unico del Procedimento, Giuseppe Martino, ha illustrato gli aspetti tecnici dell'Avviso, finanziato nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Cosenza-Rende, con una dotazione complessiva di oltre 1,5 milioni di euro, dei quali 800 mila euro destinati al Comune di Cosenza. Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese già esistenti o di nuova costituzione e prevede contributi a fondo perduto fino al 75% dell'investimento per le imprese esistenti e fino all'80% per le nuove imprese, con un contributo massimo di 30 mila euro per gli interventi nel territorio comunale di Cosenza. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 agosto 2026, secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico.