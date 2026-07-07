Per fortuna nel momento in cui la struttura è crollata sull’asfalto, non vi erano mezzi in transito e neppure pedoni

Sarebbe da imputare all’usura del tempo e degli agenti atmosferici il cedimento di un semaforo a Rende, all’incrocio tra Via Panagulis e Viale della Resistenza, nei pressi della scuola Pierre De Coubertin. L’episodio si è verificato poco dopo le ore 14 di oggi 7 luglio.

Sul posto operano gli agenti della polizia locale anche per disciplinare il transito dei veicoli in un punto particolarmente trafficato e nevralgico dell’area di Commenda. Per fortuna nel momento in cui la struttura è crollata sull’asfalto, non vi erano veicoli in transito e neppure pedoni, circostanza questa favorita dall’orario pomeridiano e dal clima particolarmente torrido, con temperature al di sopra dei trenta gradi.