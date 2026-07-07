Trebisacce

Tre assunzioni a tempo indeterminato nell'ufficio Tributi

Il Comune di Trebisacce ha pubblicato un concorso per tre posti di operatore esperto con profilo di letturista-collaboratore amministrativo, da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Finanziaria-Tributi. Il concorso è per soli esami ed è rivolto ai candidati in possesso dei requisiti indicati nel bando. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2026. comune.trebisacce.cs.it

Sanità

Azienda Zero cerca medici: oltre 160 posti a tempo indeterminato

È il comparto sanitario a offrire il maggior numero di opportunità. Azienda Zero Calabria ha bandito tre importanti concorsi pubblici per rafforzare gli organici delle aziende sanitarie regionali. Sono disponibili 102 posti per dirigenti medici di Medicina d'emergenza-urgenza, 45 posti per dirigenti medici di Ortopedia e Traumatologia e 19 posti per dirigenti medici di Neurologia, tutti a tempo pieno e indeterminato. Le candidature dovranno essere inviate entro il 29 luglio.

Accanto ai concorsi sono stati pubblicati anche diversi avvisi per incarichi quinquennali di direzione di strutture complesse dell'Asp di Cosenza, tra cui Cardiologia, Pediatria, Medicina generale, Neurologia, Ortopedia e Direzione medica dei presidi ospedalieri di Paola-Cetraro, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Praia a Mare.

Rende

Opportunità tra Comune, Università e ricerca Sono numerose anche le occasioni nel territorio rendese.

Il Comune di Rende ha pubblicato tre procedure selettive a tempo pieno e indeterminato: un posto da centralinista telefonico non vedente, riservato ai soggetti previsti dalla legge 113/1985, e due selezioni dedicate alle categorie protette per profili amministrativi e di messo notificatore. Le domande scadranno tra il 13 e il 23 luglio.

All'Università della Calabria, invece, sono aperte le selezioni per tre ricercatori in tenure track, destinati a diversi dipartimenti dell'Ateneo. La scadenza è fissata al 18 luglio.

Sempre a Rende il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) seleziona un funzionario di amministrazione, V livello professionale, da assumere a tempo pieno e indeterminato presso l'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFoM).

Tortora

Quattro vigili urbani per la stagione estiva

Il Comune di Tortora ha aperto un concorso pubblico per l'assunzione di quattro agenti di Polizia locale a tempo pieno e determinato per due mesi. La selezione è finalizzata a potenziare il servizio durante il periodo estivo. Le candidature dovranno essere presentate entro il 14 luglio.

Longobardi

Due posti nella Polizia municipale

Il Comune di Longobardi cerca due istruttori di vigilanza (ex categoria C), da assumere con contratto part-time di 18 ore settimanali e a tempo indeterminato. Il concorso è per titoli ed esami e resterà aperto fino al 20 luglio.

Verbicaro

Un istruttore tecnico a tempo indeterminato

È aperta anche la selezione del Comune di Verbicaro per un istruttore tecnico, Area degli Istruttori (ex categoria C), da destinare all'Area tecnica dell'Ente. Il contratto previsto è a tempo pieno e indeterminato. La scadenza è fissata al 12 luglio.

Ricerca

Un ricercatore per il CREA

Tra le opportunità nel settore della ricerca figura anche la selezione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), che ricerca un ricercatore con contratto a tempo determinato della durata di 15 mesi. La procedura prevede valutazione dei titoli e colloquio.

Dove consultare i bandi

Trebisacce

Tre posti da collaboratore amministrativo.

Bando ufficiale del Comune di Trebisacceoppure

Portale INPA – candidatura

Azienda Zero Calabria

Concorsi per medici e incarichi di direzione.

Portale Concorsi di Azienda Zero Calabria

Comune di Rende

Centralinista, operatori amministrativi e messo notificatore.

Concorsi Comune di Rende



Università della Calabria

Tre posti da ricercatore in tenure track.

Bandi di concorso UniCal

CNR – ISAFoM Rende

Funzionario amministrativo.

Selezioni online CNR



Comune di Tortora

Quattro agenti di Polizia locale.

Concorsi Comune di Tortora

Comune di Longobardi

Due istruttori di vigilanza.

Concorsi Comune di Longobardi

Comune di Verbicaro

Un istruttore tecnico.

Concorsi Comune di Verbicaro

CREA

Un ricercatore a tempo determinato.

Bandi CREA