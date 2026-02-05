Il neo asessore di Palazzo dei Bruzi ha preso parte alla riunione della commissione attività economiche e produttive: «Dobbiamo puntare a rendere la nostra città un punto di riferimento economico e commerciale»

Primi incontri operativi per l’Assessore all’Artigianato, Commercio, Attività produttive e Turismo, Rosario Branda che, appena insediatosi, dopo la nomina del Sindaco Franz Caruso, ha, d’intesa con il primo cittadino, avviato un percorso di ascolto e confronto, utile a condurre verso scelte responsabili e condivise, ma anche a dare rilievo alle tradizioni della città, stimolando e sostenendo in maniera efficace le attività economiche e produttive del territorio.

Prima tappa di questa serie di incontri è stata l’audizione dell’assessore, su espresso invito della Presidente Assunta Mascaro, in commissione consiliare attività economiche e produttive. Nell’organismo consiliare l’Assessore Branda ha discusso, insieme a tutti i consiglieri presenti, delle questioni legate al commercio, all’artigianato e al turismo, dedicando un focus particolare all’imminente Fiera di San Giuseppe.

“La Fiera di San Giuseppe – ha ricordato l’Assessore Rosario Branda - non è soltanto un appuntamento commerciale, ma è un vero e proprio rito che da quasi otto secoli accompagna la nostra comunità. Dal 1234, quando Federico II la istituì – ha ricordato Branda - rappresenta un momento di incontro, di scambio e di identità”. Per l’assessore Branda, riflettendo gli indirizzi del Sindaco Franz Caruso, “la salvaguardia dell’interesse e dell’attualità della Fiera passa attraverso un processo di trasformazione dell’evento che deve essere capace di unire tradizione, innovazione e sostenibilità”.

La Presidente della commissione Assunta Mascaro ha dato il benvenuto all’Assessore Branda dicendosi “certa che le sue qualità umane e professionali sapranno imprimere un nuovo indirizzo a quel percorso di sviluppo delle attività economiche e produttive che riguardano il nostro territorio. Sono sicura – ha aggiunto Mascaro - che l’Assessore Branda individuerà i tempi e le modalità giuste per collaborare con la nostra commissione, nella direzione di una proficua condivisione delle scelte che afferiscono ad un settore cruciale come quello del commercio”.

L’Assessore Branda ha poi tracciato anche alcune coordinate sulle quali il Sindaco Franz Caruso e l’Amministrazione comunale intendono incidere particolarmente, come la rivitalizzazione del centro storico quale polo di attrazione culturale e turistica, il sostegno alle imprese locali e all’artigianato tradizionale, la promozione di un turismo esperienziale legato a cultura, enogastronomia e innovazione. Accanto a questi obiettivi Branda ha inserito anche la necessità di stimolare la creazione di occupazione, rafforzando l’immagine di Cosenza come città di riferimento culturale ed economico.

E sulla organizzazione della edizione 2026 della tradizionale Fiera di San Giuseppe l’Assessore Branda, su indicazione del Sindaco Franz Caruso, ha convocato un’apposita riunione per lunedì 9 febbraio, alle ore 15,30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, alla quale sono state invitate le associazioni di categoria, al fine di concordare le linee di indirizzo per lo svolgimento dell’evento fieristico del prossimo mese di marzo. Domani, venerdì 6 febbraio, è in programma alle ore 15,00, a Palazzo dei Bruzi, un incontro del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessore Branda con la Consulta per il Commercio, Artigianato e Attività Produttive, presieduta da Maria Grazia Cavaliere.