Primo Consiglio comunale per i nuovi assessori del Comune di Cosenza nominati di recente da Franz Caruso dopo la rimodulazione di giunta. Hanno fatto il loro esordio nella squadra di governo del sindaco Gianluca Orrico, Valentina Varchera, Rosario Branda e Raffaele Fuorivia.

Quest’ultimo ha lasciato libero un posto in Consiglio comunale che è spettato all’avvocato Alessandro Rendace, insediatosi tramite surroga nel consesso bruzio tra i banchi della maggioranza. Sebbene Fuorivia fosse capogruppo del Psi, Rendace farà parte del gruppo “Franz Caruso Sindaco”, lista nella quale entrambi si candidarono nell’autunno del 2021. «Ringrazio tutti quanti e spero di dare il mio contributo» ha detto una volta preso posto in mezzo ai consiglieri Ciacco e Turco. A fare gli auguri a nome della minoranza c’ha pensato Michelangelo Spataro ricordando il peso specifico dell’aula del capoluogo.