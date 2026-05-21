Al centro degli incontri i temi della qualità urbana e della sicurezza, con approfondimenti sulla disciplina comunale del suolo pubblico, sui pubblici esercizi e sugli spettacoli, sulle regole per le attività economiche, sui controlli, sulle autorizzazioni e sulla gestione operativa degli eventi

Il sindaco Franz Caruso rilancia il confronto con i professionisti del territorio sui temi della qualità urbana, della sicurezza e della regolamentazione del suolo pubblico, chiudendo questa mattina con un bilancio ampiamente positivo le due giornate formative dedicate ai nuovi regolamenti comunali su pubblici esercizi, spettacolo, sicurezza ed eventi. Un appuntamento che, organizzato dall’assessorato alle attività economiche e produttive guidato da Sarino Branda, ha registrato una partecipazione qualificata e numerosa, con apprezzamenti unanimi per il metodo adottato dall’Amministrazione comunale, fondato sul confronto preventivo, sulla condivisione delle scelte e sulla collaborazione con gli ordini professionali.

Un riconoscimento testimoniato anche dalla presenza e dall’adesione istituzionale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e di Arpacal, che hanno voluto associare il proprio logo alla manifestazione. Al centro degli incontri i temi della qualità urbana e della sicurezza, con approfondimenti sulla disciplina comunale del suolo pubblico, sui pubblici esercizi e sugli spettacoli, sulle regole per le attività economiche, sui controlli, sulle autorizzazioni e sulla gestione operativa degli eventi.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco Franz Caruso, che ha salutato i presenti ringraziando gli ordini professionali, i relatori e i dirigenti comunali impegnati nell’organizzazione dell’iniziativa. “Questi regolamenti – ha dichiarato Franz Caruso – rappresentano uno strumento fondamentale per migliorare le relazioni e le procedure all’interno della nostra amministrazione, costruendo un rapporto stabile di collaborazione e sinergia con gli ordini professionali, interlocutori indispensabili per garantire buone pratiche amministrative e regole chiare. Si tratta di norme che incidono concretamente sulla vita quotidiana della città e che nascono dall’ascolto del territorio e dal confronto con i soggetti attivi della nostra comunità”. Il primo cittadino ha quindi sottolineato la svolta impressa dall’Amministrazione comunale sul piano dell’innovazione amministrativa e della semplificazione. “Con il lavoro dell’assessore Branda – ha aggiunto Franz Caruso – abbiamo imboccato una strada nuova, orientata alla semplificazione delle procedure e alla digitalizzazione dei servizi. Crediamo che una pubblica amministrazione moderna debba garantire accesso facile, rapido e trasparente ai professionisti, ai cittadini, ai commercianti e agli imprenditori.

La digitalizzazione non è soltanto innovazione tecnologica, ma una scelta politica precisa: significa ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini e costruire un Comune più efficiente e vicino alle esigenze reali del territorio”. Nel suo intervento Franz Caruso ha anche evidenziato il percorso partecipativo che ha accompagnato l’approvazione dei nuovi regolamenti, con particolare riferimento alla disciplina del suolo pubblico e al confronto con il mondo del commercio.

“La nostra città vive di commercio – ha affermato – e proprio per questo abbiamo ritenuto necessario confrontarci costantemente con la Consulta del Commercio e con le categorie produttive per individuare soluzioni equilibrate, capaci di coniugare ordine, vivibilità urbana e sostegno alle attività economiche. Il periodo post-Covid ha modificato profondamente abitudini e dinamiche economiche, rendendo più complesso il ritorno a regole condivise. Per questo abbiamo scelto il dialogo e la concertazione, convinti che le regole debbano essere uno strumento di crescita e non di conflitto”. Il sindaco Franz Caruso ha quindi ribadito la visione politica dell’Amministrazione comunale: “Un Comune autorevole è un Comune che ascolta, dialoga e costruisce insieme al territorio le proprie scelte. Le regole sono indispensabili, ma devono nascere dal confronto e dalla condivisione. Oggi illustriamo nel dettaglio queste nuove linee guida proprio per evitare incomprensioni, conflitti e tensioni tra pubblica amministrazione e settori produttivi.

La nostra amministrazione è al servizio della città e vuole creare le condizioni per uno sviluppo sano, moderno e partecipato della nostra economia”. A conclusione dei lavori, l’assessore Branda ha ulteriormente approfondito gli aspetti tecnici e operativi dei nuovi regolamenti, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di proseguire lungo un percorso di collaborazione istituzionale e partecipazione attiva con professionisti, imprese e cittadini.