Il sindaco Franz Caruso: «La nostra mission è quella di lavorare in direzione di un recupero della dignità dei nostri concittadini meno fortunati»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Proseguono gli incontri del “Welfare itinerante”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ed al quale ha dato impulso l’Assessora al welfare Veronica Buffone con l’ausilio e la collaborazione indispensabile di tutto il settore welfare del Comune di Cosenza. Obiettivo degli incontri, che dallo scorso mese di aprile stanno toccando i quartieri più periferici della città, è quello di accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini ascoltando i bisogni delle fasce più deboli di popolazione al fine di monitorare le problematiche e di ricercare soluzioni adeguate.
Il Segretariato Sociale del settore welfare del Comune si sta spostando nei quartieri, incontrando direttamente i cittadini e le cittadine, attraverso presìdi itineranti e sportelli temporanei: un modo concreto per essere più vicini a chi ha bisogno. Le attività svolte al servizio della cittadinanza sono molteplici: si va dall’orientamento e supporto nella compilazione di domande per avvisi pubblici (bonus, assistenza, sussidi, servizi comunali) alle informazioni e accompagnamento ai servizi (servizi sociali, ASL, Centro per l’Impiego e altri), alla segnalazione delle situazioni di bisogno ai servizi competenti, alle attività di prevenzione del disagio sociale. Il Welfare itinerante ha per destinatari le famiglie, le persone singole, gli anziani, i minori e chiunque versi in condizioni di fragilità. “Grazie a questo progetto - sottolinea il Sindaco Franz Caruso – stiamo attenzionando più da vicino ed in modo più incisivo le aree periferiche della città che non sempre, in passato, hanno goduto della giusta attenzione e che per noi sono importanti al pari di ogni altro quartiere cittadino.
La nostra mission – ha proseguito Franz Caruso - è quella di lavorare in direzione di un recupero della dignità dei nostri concittadini meno fortunati. Welfare itinerante si colloca- ha aggiunto, inoltre, il primo cittadino – in una più ampia strategia di rafforzamento della rete del welfare locale e ci vede impegnati in un nuovo sforzo che certamente non sarà risolutivo delle molteplici problematiche che affliggono i territori delle periferie cittadine, ma noi abbiamo il dovere di esperire ogni intervento possibile per infondere in chi è in difficoltà un senso di ritrovata fiducia”.
Il calendario del welfare itinerante, dopo i primi incontri dei mesi di aprile e maggio, prevede a giugno altri due appuntamenti: martedì 9 a Donnici e il 23 a via Popilia. A Luglio i servizi sociali si sposteranno a Serra Spiga (7 luglio). Programmati anche altri incontri a settembre (l’8 a S.Ippolito e il 29 a Donnici), ad ottobre (il 6 a via Popilia e il 20 a Serra Spiga) e a novembre (il 10 a S.Ippolito e il 24 a Donnici). Tutti gli incontri sono concentrati al martedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Il calendario sarà dinamico e in continua evoluzione. Nuovi quartieri e nuove tappe si aggiungeranno progressivamente, aumentando gli incontri e rafforzando la presenza proprio dove emergerà maggiore bisogno. “Con il welfare itinerante – ha sottolineato dal canto suo l’Assessora Veronica Buffone - non sono più le persone in difficoltà a doversi recare negli uffici, spesso lontani o difficili da raggiungere, ma sono le assistenti sociali a muoversi attivamente sul territorio. L’obiettivo principale è rafforzare la prossimità e l’ascolto, soprattutto nelle periferie. Il progetto rappresenta una risposta concreta alle nuove sfide sociali, puntando su inclusione, prevenzione e presenza attiva sul territorio”