Proseguono gli incontri del “Welfare itinerante”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ed al quale ha dato impulso l’Assessora al welfare Veronica Buffone con l’ausilio e la collaborazione indispensabile di tutto il settore welfare del Comune di Cosenza. Obiettivo degli incontri, che dallo scorso mese di aprile stanno toccando i quartieri più periferici della città, è quello di accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini ascoltando i bisogni delle fasce più deboli di popolazione al fine di monitorare le problematiche e di ricercare soluzioni adeguate.

Il Segretariato Sociale del settore welfare del Comune si sta spostando nei quartieri, incontrando direttamente i cittadini e le cittadine, attraverso presìdi itineranti e sportelli temporanei: un modo concreto per essere più vicini a chi ha bisogno. Le attività svolte al servizio della cittadinanza sono molteplici: si va dall’orientamento e supporto nella compilazione di domande per avvisi pubblici (bonus, assistenza, sussidi, servizi comunali) alle informazioni e accompagnamento ai servizi (servizi sociali, ASL, Centro per l’Impiego e altri), alla segnalazione delle situazioni di bisogno ai servizi competenti, alle attività di prevenzione del disagio sociale. Il Welfare itinerante ha per destinatari le famiglie, le persone singole, gli anziani, i minori e chiunque versi in condizioni di fragilità. “Grazie a questo progetto - sottolinea il Sindaco Franz Caruso – stiamo attenzionando più da vicino ed in modo più incisivo le aree periferiche della città che non sempre, in passato, hanno goduto della giusta attenzione e che per noi sono importanti al pari di ogni altro quartiere cittadino.

La nostra mission – ha proseguito Franz Caruso - è quella di lavorare in direzione di un recupero della dignità dei nostri concittadini meno fortunati. Welfare itinerante si colloca- ha aggiunto, inoltre, il primo cittadino – in una più ampia strategia di rafforzamento della rete del welfare locale e ci vede impegnati in un nuovo sforzo che certamente non sarà risolutivo delle molteplici problematiche che affliggono i territori delle periferie cittadine, ma noi abbiamo il dovere di esperire ogni intervento possibile per infondere in chi è in difficoltà un senso di ritrovata fiducia”.

Il calendario del welfare itinerante, dopo i primi incontri dei mesi di aprile e maggio, prevede a giugno altri due appuntamenti: martedì 9 a Donnici e il 23 a via Popilia. A Luglio i servizi sociali si sposteranno a Serra Spiga (7 luglio). Programmati anche altri incontri a settembre (l’8 a S.Ippolito e il 29 a Donnici), ad ottobre (il 6 a via Popilia e il 20 a Serra Spiga) e a novembre (il 10 a S.Ippolito e il 24 a Donnici). Tutti gli incontri sono concentrati al martedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Il calendario sarà dinamico e in continua evoluzione. Nuovi quartieri e nuove tappe si aggiungeranno progressivamente, aumentando gli incontri e rafforzando la presenza proprio dove emergerà maggiore bisogno. “Con il welfare itinerante – ha sottolineato dal canto suo l’Assessora Veronica Buffone - non sono più le persone in difficoltà a doversi recare negli uffici, spesso lontani o difficili da raggiungere, ma sono le assistenti sociali a muoversi attivamente sul territorio. L’obiettivo principale è rafforzare la prossimità e l’ascolto, soprattutto nelle periferie. Il progetto rappresenta una risposta concreta alle nuove sfide sociali, puntando su inclusione, prevenzione e presenza attiva sul territorio”