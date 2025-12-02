Dopo le vibrate proteste dei giorni scorsi nel quartiere Massa di Cosenza da parte di cittadini esasperati dalla mancanza d’acqua che si protrae per lunghi periodi, il presidente Giuseppe Mazzuca ha convocato una riunione ad hoc del Consiglio comunale, in programma domani alle ore 15.

La seduta di Consiglio fa seguito alle richieste presentate al Presidente Mazzuca sia dai consiglieri di maggioranza che dai consiglieri di minoranza. In entrambe le richieste è stata fatta rilevare l’urgenza della convocazione per discutere e deliberare sull’argomento ai fini della tutela del diritto dei cittadini all’acqua come bene pubblico essenziale. Alla seduta di Consiglio sono stati invitati a partecipare, oltre ai cittadini, rappresentanti delle istituzioni, degli ordini professionali ed esperti accademici.