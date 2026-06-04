La presidente Concetta De Paola: «Si tratta di una struttura moderna e funzionale, senza barriere architettoniche»

La Commissione Lavori Pubblici del Comune di Cosenza ha effettuato un sopralluogo presso il nuovo Palazzetto dello Sport realizzato all'interno della Città dei Ragazzi grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A renderlo noto è la presidente della Commissione Lavori Pubblici, Concetta De Paola, che ha guidato la visita che ha coinvolto i componenti dell'organismo consiliare.

“Si tratta di una struttura moderna e funzionale – ha dichiarato Concetta De Paola – progettata secondo i più avanzati criteri di accessibilità e inclusione. Il nuovo Palazzetto consentirà a tutti di praticare attività sportive, garantendo anche alle persone con disabilità la possibilità di vivere lo sport in un ambiente completamente privo di barriere architettoniche”.

La presidente della Commissione ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall'Amministrazione comunale, rivolgendo un particolare ringraziamento al sindaco Franz Caruso, che ha fortemente sostenuto la realizzazione dell'opera, destinata a diventare un importante punto di riferimento per l'integrazione, l'aggregazione e la socialità dell'intera comunità cittadina.

Parole di riconoscimento anche per l'assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli e per il Settore Lavori Pubblici del Comune, che hanno saputo valorizzare le opportunità offerte dai fondi del PNRR, trasformandole in un investimento concreto e strategico per il territorio.

“Opere come questa – ha aggiunto Concetta De Paola – dimostrano come l'attenzione verso lo sport, l'inclusione e il sociale rappresenti un importante motore di crescita e di progresso culturale per la nostra città”.

La presidente ha infine ribadito l'impegno dell'Amministrazione comunale nel proseguire il percorso di sviluppo e modernizzazione della città: “Continueremo a lavorare con impegno e determinazione, fino all'ultimo giorno del mandato, per rendere Cosenza sempre più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni dei cittadini”.