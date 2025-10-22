Revoca le deleghe assessorili a Salvatore Amoroso e Gianluca Cauteruccio. La nuova vicesindaca è Sabrina Benvenuto. A Ciriaco Presta conferisce la nomina di assessore a Bilancio e all'Ambiente
La sindaca di Buonvicino, Angelina Barbiero , nella giornata di ieri ha presentato un documento in cui rassegna le sue dimissioni. Ora, avrà venti giorni di tempo per rendere la decisione irrevocabile. La sindaca era stata rieletta nel giugno del 2024. Il primo cittadino si riserva di comunicare alla popolazione le motivazioni della sua decisione, che a quanto pare sarebbe frutto di dissidi interni, nelle prossime ore.
Giunta smantellata
Nel frattempo, la sindaca ha smantellato la giunta con una serie di sostituzioni e nuove nomine.
Dapprima ha revocato le deleghe al vicesindaco Salvatore Amoroso, che era stato nominato assessore ai Lavori pubblici, Viabilità e Protezione civile, e all'assessore Gianluca Cauteruccio, che deteneva le deleghe al Bilancio e all’Ambiente. Successivamente, ha nominato vicensidaco la consigliera Sabrina Benvenuto, a cui ha attribuito anche le deleghe a Lavori pubblici, Viabilità e Protezione civile. In ultimo, Ciriaco Presta è stato nominato assessore al Bilancio e all'Ambiente.