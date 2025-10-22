Revoca le deleghe assessorili a Salvatore Amoroso e Gianluca Cauteruccio. La nuova vicesindaca è Sabrina Benvenuto. A Ciriaco Presta conferisce la nomina di assessore a Bilancio e all'Ambiente

La sindaca di Buonvicino, Angelina Barbiero , nella giornata di ieri ha presentato un documento in cui rassegna le sue dimissioni. Ora, avrà venti giorni di tempo per rendere la decisione irrevocabile. La sindaca era stata rieletta nel giugno del 2024. Il primo cittadino si riserva di comunicare alla popolazione le motivazioni della sua decisione, che a quanto pare sarebbe frutto di dissidi interni, nelle prossime ore.

Giunta smantellata

Nel frattempo, la sindaca ha smantellato la giunta con una serie di sostituzioni e nuove nomine.