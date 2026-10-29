Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, esprimendo «vicinanza personale e istituzionale al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi», ha sottolineato «il valore della presunzione di innocenza e la necessità che ogni responsabilità venga accertata nelle sedi competenti, senza processi anticipati».

«Sono convinto – ha detto – che il sindaco Stasi saprà far valere le proprie ragioni e dimostrare nelle sedi opportune la propria totale estraneità ai fatti contestati. Amministrare un Comune in Calabria significa spesso essere in prima linea, affrontando quotidianamente difficoltà complesse. È una condizione che richiede coraggio, senso delle istituzioni e la consapevolezza di non poter essere lasciati soli».

«Come Provincia di Cosenza, continueremo a essere al fianco del Comune di Corigliano-Rossano, come abbiamo sempre fatto, garantendo collaborazione istituzionale e attenzione alle esigenze della comunità», ha concluso Faragalli.