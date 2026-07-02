Il coordinatore cittadino Sergio Strazzulli: «Il Comune dice che non ci sono fondi, ma la fioritura degli oleandri crea grossi problemi ai residenti e agli automobilisti»

«C’era un tempo in cui, nella Città di Cosenza, in alcuni mesi dell’anno veniva regolarmente eseguita la potatura delle aiuole. Il decoro urbano parte anche da questo. Oggi gli oleandri posti nelle aiuole che costeggiano i marciapiedi cittadini sono in piena fioritura. Una bellezza che, però, sta creando grossi problemi ai cosentini, agli utenti della città e in particolare agli automobilisti». Lo scrive in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Sergio Strazzulli.

L’esponente meloniano passa in rassegna i disagi segnalati:

Auto ricoperte di fiori : Le vetture parcheggiate lungo le strade sono completamente ricoperte dai fiori degli oleandri.

: Le vetture parcheggiate lungo le strade sono completamente ricoperte dai fiori degli oleandri. Danni e inconvenienti : Gli automobilisti sono costretti a lunghe e difficoltose operazioni di pulizia. La resina appiccicosa dei fiori, oltre a essere fastidiosa, può danneggiare la vernice delle auto.

: Gli automobilisti sono costretti a lunghe e difficoltose operazioni di pulizia. La resina appiccicosa dei fiori, oltre a essere fastidiosa, può danneggiare la vernice delle auto. Mancata manutenzione: La potatura, servizio essenziale per garantire un decoroso livello di decenza amministrativa, non viene eseguita.

«Risultano ingiustificabili le motivazioni addotte dagli assessorati competenti e dal Sindaco, secondo cui la mancanza di fondi sarebbe la causa del mancato intervento. La cura del verde pubblico non è un optional - tuona Strazzulli - ma un dovere per assicurare vivibilità e rispetto verso i cittadini. Ancora una volta a subire i disagi maggiori sono i residenti delle strade centrali, quelle che un tempo erano considerate il “salotto buono” della città».

Per Fratelli d’Italia «mancanza di controlli sui parcheggi, discariche di spazzatura accumulate lungo i marciapiedi, scarsa illuminazione, problemi di sicurezza e ora anche la mancata potatura: sono solo una parte dei disagi che i cosentini vivono e soffrono negli ultimi anni. Chiediamo un intervento immediato e un piano di manutenzione programmato del verde pubblico. Cosenza merita rispetto!»