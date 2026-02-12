Il Direttivo del DPM – Democratici Progressisti Meridionalisti, riunitosi nei giorni scorsi per un’approfondita analisi politica in vista delle prossime elezioni provinciali, ha ribadito con determinazione la necessità di presentare un centrosinistra unito, compatto e credibile. Dopo i risultati positivi ottenuti dal DPM nelle recenti competizioni elettorali, che hanno confermato la crescita del movimento e il suo radicamento sul territorio, si avverte oggi ancora più forte la responsabilità di contribuire alla costruzione di un progetto politico serio, autorevole e inclusivo.

Per il DPM è fondamentale evitare divisioni e lavorare a una sintesi condivisa tra tutte le forze progressiste e civiche. In questo quadro, riteniamo che l’unico candidato che, ad oggi, abbia formalmente manifestato la propria disponibilità, Franz Caruso, rappresenti una base concreta su cui costruire un percorso unitario del centrosinistra. La priorità non è la rivendicazione di una bandiera di parte, ma il rilancio politico e amministrativo di un’area che deve tornare protagonista, offrendo una guida stabile e una visione chiara per il futuro della Provincia. Il leader del movimento, Francesco De Cicco, sta portando avanti un confronto costante con le forze progressiste e civiche, con l’obiettivo di rafforzare un’alleanza ampia, responsabile e orientata alla governabilità.

«Abbiamo il dovere politico di rilanciare un centrosinistra unito – si legge nella nota del Direttivo – perché solo attraverso coesione, serietà e visione possiamo rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e garantire stabilità istituzionale al territorio». Il DPM continuerà a lavorare nelle prossime settimane per favorire un’intesa larga e condivisa, nella convinzione che l’unità rappresenti la strada maestra per costruire una proposta solida e vincente.