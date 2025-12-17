Restituire centralità ai cittadini e riannodare il filo, spesso logoro, della democrazia locale. È da questa esigenza che nasce “Discute la città”, il ciclo di assemblee pubbliche promosso dalla consigliera comunale Bianca Rende, che punta a riaprire spazi reali di confronto su scelte e priorità che incidono direttamente sulla vita quotidiana dell’area urbana.

Già candidata al Consiglio regionale della Calabria, dove ha raccolto oltre 2.000 preferenze nella sola area Cosenza–Rende–Castrolibero, Rende inaugura così un percorso politico e civico che mette al centro la partecipazione come strumento di governo e di cambiamento.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 dicembre, alle ore 17.30, presso il polo scolastico di Piazza Cappello. L’incontro si presenta come un momento di confronto aperto, pensato per dare voce ai collettivi civici nati negli ultimi anni attorno alla cura dei quartieri e alle grandi questioni strategiche che attraversano il territorio.

Sul tavolo del dibattito ci saranno temi che da mesi animano il confronto pubblico: dallo spostamento dell’ospedale verso Arcavacata al progetto della città unica, dalla crisi idrica che continua a colpire l’area vasta alla difficoltà del trasporto pubblico, fino alle ricadute sociali ed economiche di decisioni spesso percepite come calate dall’alto.

«Specie durante le sessioni di bilancio – sottolinea Bianca Rende – si avverte con urgenza la necessità di ritessere i legami indispensabili alla democrazia locale e di dare voce ai cittadini, troppo spesso travolti da scelte pubbliche assunte senza un reale coinvolgimento».

Un richiamo netto al valore del confronto come pratica politica quotidiana. «Il confronto è il sale della democrazia – aggiunge la consigliera – e il cambiamento passa anche dall’emersione di profili nuovi, soprattutto tra i giovani, che cercano spazi autentici per esprimere idee e proposte. Quando questi spazi mancano, il rischio è il rifugio nel pericoloso astensionismo».

Il tema del primo incontro sarà proprio la partecipazione alle scelte di governo locale nell’area urbana, con un’attenzione particolare ai nodi più urgenti: sanità, trasporti, sicurezza urbana, qualità dei servizi essenziali come l’acqua, decoro urbano e sostegno alle attività commerciali. Questioni decisive per il futuro di Cosenza, chiamata a contrastare lo spopolamento e a riaffermare il proprio ruolo di motore politico e istituzionale di un territorio dalle grandi potenzialità.

All’incontro sono stati invitati a partecipare tutti i capigruppo di maggioranza di Palazzo dei Bruzi, oltre agli organi di informazione. La serata si concluderà con un momento conviviale dedicato allo scambio degli auguri natalizi, a suggello di un’iniziativa che ambisce a rimettere il dialogo al centro della vita pubblica cittadina.