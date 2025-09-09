La candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale ha illustrato il suo programma a Corigliano Rossano, con focus su ospedale della Sibaritide, digitalizzazione e turismo

La candidata al Consiglio regionale di Fratelli d’Italia – Occhiuto Presidente, Dora Mauro, ha presentato ufficialmente la sua candidatura a Corigliano Rossano. In sala erano presenti cittadini, militanti, amministratori locali e simpatizzanti del partito.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto sul futuro della Calabria, con un intervento in cui Mauro ha posto al centro del suo programma i temi della sanità, della digitalizzazione, delle infrastrutture e del lavoro giovanile.

Sanità e ospedale della Sibaritide

Uno dei passaggi centrali ha riguardato la sanità. Mauro ha definito il nuovo ospedale della Sibaritide «un passo storico per il territorio, reso possibile dall’impegno del presidente Occhiuto e del governo regionale».

Ha inoltre richiamato l’importanza del potenziamento dell’emergenza-urgenza, citando l’attivazione del servizio di elisoccorso notturno, definito «un salvavita indispensabile per la comunità».

Digitalizzazione e semplificazione

Altro pilastro del programma è la digitalizzazione della pubblica amministrazione, considerata da Mauro «la chiave per semplificare i servizi, ridurre i tempi e rendere le istituzioni più vicine ai cittadini». «La burocrazia lenta penalizza imprese e famiglie – ha osservato – dobbiamo completare il processo avviato da Occhiuto per renderlo concreto in tutti i settori».

Infrastrutture e occupazione giovanile

Ampio spazio anche alle infrastrutture e all’occupazione: «La Calabria ha potenzialità enormi – ha affermato Mauro – ma bisogna crederci e sfruttare la collaborazione tra governo nazionale e regionale. I giovani devono sentirsi protagonisti e capaci di affrontare le sfide concrete del territorio».

Turismo e “Calabria straordinaria”

Nella cornice della campagna “Calabria straordinaria”, la candidata ha inserito il tema del turismo: «Voglio raccontare una Calabria diversa, fatta di bellezza, storia e opportunità, non solo di malaffare. Abbiamo coste, borghi e monumenti unici da valorizzare».

Il sostegno di Rapani

All’incontro è intervenuto anche il senatore Ernesto Rapani, che ha sottolineato le qualità di Mauro: «Esperienza, competenza e professionalità la contraddistinguono: sono sicuro che saprà rappresentare il territorio in Consiglio regionale». Rapani ha poi ricordato le azioni del governo Meloni per la Calabria, dagli investimenti infrastrutturali alle misure per agricoltura e pesca, fino alle riforme economiche e giudiziarie.