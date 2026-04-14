A Villapiana prende forma una posizione chiara nel panorama delle prossime elezioni comunali. Il gruppo civico “Gente di Cuore” ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Mariolina De Marco, indicando le ragioni alla base di una scelta che si concentra su capacità amministrativa e credibilità personale. «Non guardiamo ai colori politici né alle ideologie – fanno sapere dal gruppo – ma valutiamo competenza, qualità e capacità».

Una linea netta, che si distingue da logiche tradizionali e punta a valorizzare profili ritenuti adeguati alla gestione della cosa pubblica. La candidatura di De Marco si inserisce in un contesto articolato, con più liste in campo e una composizione che coinvolge esponenti provenienti da diverse aree politiche. Una convergenza che, secondo “Gente di Cuore”, non rappresenta un limite ma una possibilità di mettere insieme esperienze differenti.

«La lista che sostiene Mariolina De Marco è composta da professionisti e persone capaci, senza responsabilità legate al passato amministrativo», ribadiscono i vari rappresentanti. Il riferimento è alla situazione finanziaria che ha segnato la storia recente del Comune. Il gruppo civico evidenzia infatti un principio preciso: «Chi ha avuto responsabilità nel dissesto non può rappresentare oggi una proposta credibile per guidare il paese».

Una presa di posizione che mira a segnare una linea di discontinuità rispetto alle precedenti gestioni. L’obiettivo dichiarato è contribuire alla costruzione di un’amministrazione orientata a efficienza e trasparenza. In vista del voto, il quadro resta aperto, con la possibile presenza di tre o quattro liste a sostegno della De Marco. Tuttavia, la scelta di “Gente di Cuore” definisce un orientamento preciso, fondato su criteri ritenuti prioritari per il futuro di Villapiana.