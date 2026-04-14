La Regione Calabria approva l’elenco finale per tre posti part-time e a tempo indeterminato come manovali. Tre candidati esclusi per mancato assolvimento scolastico

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A Roggiano Gravina si completa la graduatoria definitiva delle assunzioni. Questo passaggio chiude la procedura avviata per il reclutamento di tre unità di personale al Comune. Con decreto dirigenziale n. 5962 del 13 aprile 2026, la Regione Calabria ha approvato in via definitiva l’elenco degli aventi diritto ad essere avviati a selezione e l’elenco finale degli esclusi nell’ambito della procedura riservata ai tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga.

Il provvedimento riguarda l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di personale con profilo professionale di manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate, codice Istat 8.4.2.1.0, inquadrato nel CCNL Funzioni Locali.

Tre assunzioni part-time al Comune di Roggiano Gravina

La procedura era stata avviata dal Comune di Roggiano Gravina, che aveva chiesto al Centro per l’impiego di Castrovillari l’attivazione dell’avviamento a selezione per tre unità lavorative da assumere con contratto part-time a 18 ore settimanali e a tempo indeterminato.

Dalla documentazione richiamata nel decreto emerge che l’ente aveva espresso formalmente la volontà di procedere alla stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale in servizio presso il Comune, indicando il numero dei lavoratori da assumere e autorizzando l’avvio della procedura in collaborazione con il Centro per l’impiego territorialmente competente.

Nessun riesame e graduatoria provvisoria diventata definitiva

Uno degli elementi centrali del decreto è il passaggio dalla graduatoria provvisoria a quella definitiva. La Regione ricorda infatti che con decreto n. 5000 del 27 marzo 2026 era stata approvata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e l’elenco provvisorio degli esclusi.

Entro i dieci giorni previsti dalla pubblicazione sul sito istituzionale non è però pervenuta alcuna istanza di riesame al Centro per l’impiego di Castrovillari. Per questo motivo, la graduatoria provvisoria è diventata definitiva e si procederà ora alla trasmissione dei nominativi per l’avvio a selezione presso il Comune di Roggiano Gravina.

La graduatoria definitiva e i primi tre candidati

L’allegato A al decreto riporta la graduatoria definitiva dei candidati ammessi, redatta in forma pseudonimizzata. A determinare l’ordine di precedenza, nei casi di parità, sono stati i criteri previsti dall’avviso pubblico: in particolare il maggior numero di figli conviventi e privi di occupazione e, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.

I criteri utilizzati per formare la graduatoria

Il decreto precisa che la graduatoria è stata costruita sulla base dei criteri fissati dall’avviso pubblico approvato con il decreto dirigenziale n. 16667 del 12 novembre 2025 e dalle disposizioni regionali in materia di avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni.

Anche in questo caso ha avuto un peso importante il punteggio aggiuntivo del 100% riconosciuto ai lavoratori che hanno svolto regolare tirocinio di inclusione sociale presso la stessa amministrazione richiedente. Ai fini del calcolo, è stato preso in considerazione esclusivamente il periodo di tirocinio collegato ai percorsi TIS attivati per gli ex percettori di mobilità in deroga, compresa l’annualità in corso alla data di pubblicazione dell’avviso.

In presenza di candidati con lo stesso punteggio, la precedenza è stata attribuita a chi aveva un maggior numero di figli conviventi e senza occupazione risultanti dall’Isee. In caso di ulteriore parità, è stato preferito il candidato più giovane.