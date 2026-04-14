Raid notturno nell’isola pedonale: ignoti forzano l’ingresso e rubano all’interno del locale. Indagini in corso, cresce la preoccupazione tra commercianti e residenti

Brutta sorpresa questa mattina, a Cosenza, per i proprietari di un noto bar situato nel cuore dell’isola pedonale di Corso Mazzini, considerata la vetrina della città, il luogo simbolo dove il capoluogo bruzio mostra il suo volto più curato.

Durante la notte, ignoti si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale forzando l’ingresso e mettendo a segno un furto. Ancora da quantificare l’entità del bottino e i danni arrecati alla struttura.

A fare la scoperta sono stati i titolari all’apertura dell’esercizio, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e avviare le indagini.

L’episodio riaccende le preoccupazioni tra residenti e commercianti della zona centrale, dove si registrerebbe una recrudescenza di episodi di microcriminalità. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo.