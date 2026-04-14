Ieri sul campo dell’Az Picerno è arrivata la quinta sconfitta fuori casa per i rossoblù, che sono scivolati al 5° posto in classifica

La sconfitta per 3-1 in casa dell’Az Picerno potrebbe costare davvero tanto al Cosenza. I rossoblù si trovano adesso al 5° posto con 63 punti, gli stessi della Salernitana (che però ha fatto meglio negli scontri diretti) e dietro a Benevento, Catania e Casertana. Gli uomini di mister Antonio Buscè dovranno forzatamente vincere nelle ultime due contro Trapani e Cavese e poi sperare in un passo falso di chi gli sta davanti.

Lupi male in trasferta

Quello che più risalta agli occhi è l’andamento completamente diverso tra il Cosenza del “Marulla” e quello in trasferta. Ieri è arrivata la quinta sconfitta stagionale lontano dalle mura di casa. I lupi hanno ottenuto finora solo 21 punti in trasferta sui 63 totali. Il loro è l’ottavo rendimento esterno di tutto il campionato.

Meglio hanno fatto Benevento con 35, Salernitana con 30, Catania e Casertana con 25, Crotone con 24, ma anche Monopoli ed Audace Cerignola con 22. Insomma c’è un problema trasferte per il Cosenza che nel girone di ritorno ha paradossalmente ancora peggiorato il proprio andamento. I lupi in 8 partite hanno vinto solo una volta (1-4 a Potenza), a fronte di 4 sconfitte e 3 pareggi. Buscè dovrà correre ai ripari. Se si vuole sognare la Serie B, la sua squadra deve tornare a mordere anche lontano dal “San Vito – Marulla”.