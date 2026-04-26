Sono in tre a sfidarsi per indossare la fascia tricolore: il sindaco uscente Giuseppe Rizzo e i suoi competitor Ottorino Ricioppo e Silvio Gerardo Cascardo
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A capo della lista "Per Cerzeto - Insieme per il bene comune" c'è il sindaco uscente Giuseppe Rizzo. Il secondo, con soli sette candidati, è Ottorino Ricioppo. C'è anche la lista Cambiamenti tra quelle in corsa per assumere la guida dell'amministrazione comunale: il candidato a sindaco è Silvio Geraldo Cascardo. Ecco gli aspiranti consiglieri alle prossime elezioni comunali di Cerzeto
Candidato a sindaco Giuseppe Rizzo
Lista “Per Cerzeto – Insieme per il bene comune”
- Eugenio Candreva
- Veronica Cetraro
- Maria Iannace
- Francesca Lucieri
- Maria Germana Micieli
- Guerino Patitucci
- Elisa Gustava Romano
- Stefano Sirianni
Candidato a sindaco: Ottorino Ricioppo
Lista “La montagna”
- Antonio Cristofaro
- Clara Palmieri
- Giuseppe Maria Lo Gullo
- Giuseppe Ferro
- Cristina Georgiana Stanciu
- Angelo Cataldo
- Francesco Paolo Candreva
Candidato sindaco: Silvio Gerardo Cascardo
Lista “Cambiamenti – Cascardo sindaco”
- Valeria Barbuto
- Emanuele Della Motta
- Anna Francesca Domanico
- Irma Figlia
- Ilia Golemme
- Paolo Angelo Golemme
- Alessandro Parise
- Giovambattista Piscopo
- Espedito Sangermano