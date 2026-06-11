Il percorso è stato ideato e condotto da Grazia Ciappetta e ha coinvolto i ragazzi della Cooperativa Sociale “Il Mandorlo”. Tra le attività realizzate particolare significato hanno assunto due laboratori terapeutico-espressivi

Lunedì 8 giugno si è celebrata la conclusione di “Ripartiamo a Colori”, un progetto promosso e realizzato dal Rotary Club Sibari Magna Grecia – Cassano all’Ionio, in collaborazione Interclub con altri Rotary Club del territorio, con l’obiettivo di promuovere inclusione, benessere emotivo e crescita personale attraverso l’arte e la creatività.

Il percorso è stato ideato e condotto dalla dott.ssa Grazia Ciappetta e ha coinvolto i ragazzi della Cooperativa Sociale “Il Mandorlo”, veri protagonisti di questa esperienza. Sono stati loro a mettersi in gioco con coraggio e autenticità, lasciando emergere emozioni, vissuti, risorse e fragilità attraverso il colore, il movimento e l’espressione artistica. Grazie alla loro partecipazione, il progetto è diventato molto più di un semplice laboratorio creativo: si è trasformato in un percorso di crescita emotiva, di ascolto reciproco e di valorizzazione della persona.

“Ripartiamo a Colori” ha rappresentato un’occasione per riconoscersi, costruire fiducia, dare voce alle emozioni e scoprire che ogni esperienza, anche quella più difficile, può trasformarsi in una risorsa quando viene condivisa all’interno di uno spazio accogliente e non giudicante.

Tra le attività realizzate, particolare significato hanno assunto due laboratori terapeutico-espressivi. Il primo, “Tracce di me”, ispirato alla Danza Movimento Terapia, ha utilizzato il corpo e il colore come strumenti di narrazione. Attraverso il gesto spontaneo e la pittura su una grande superficie condivisa, i partecipanti hanno potuto lasciare una traccia concreta del proprio vissuto emotivo. Il lenzuolo bianco è diventato uno spazio simbolico di accoglienza e libertà, dove ogni impronta ha rappresentato un segno di presenza, espressione e coraggio. L’attività ha favorito la consapevolezza corporea, l’espressione delle emozioni e la costruzione di una relazione autentica con sé stessi e con il gruppo.

Il secondo laboratorio, “Il volto che scelgo”, ha utilizzato l’autoritratto come strumento di riconoscimento e valorizzazione personale. I partecipanti sono stati invitati a osservare il proprio volto e a scegliere una caratteristica percepita come positiva, trasformandola nel centro della propria opera artistica. Attraverso questo lavoro è stato possibile rafforzare l’autostima, promuovere una visione più positiva di sé e favorire l’integrazione tra immagine corporea, emozioni e identità personale.

Entrambi i laboratori hanno offerto ai partecipanti la possibilità di sperimentare uno spazio sicuro in cui sentirsi accolti, riconosciuti e valorizzati, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza, la fiducia nelle proprie capacità e il benessere relazionale.

La dott.ssa Grazia Ciappetta desidera rivolgere un particolare ringraziamento a Nunzio, che ha affiancato il progetto con costanza, professionalità e sensibilità, contribuendo in modo significativo alla realizzazione dell’intero percorso.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Rotary Club Sibari Magna Grecia – Cassano all’Ionio, ai Rotary Club partner dell’Interclub, alle Istituzioni presenti e a tutti coloro che hanno creduto nel valore di un progetto capace di mettere al centro la persona e la sua unicità.

Le opere realizzate rappresentano il frutto di questo viaggio: non semplici elaborati artistici, ma testimonianze autentiche di un percorso di crescita, consapevolezza e rinascita. Perché ripartire è sempre possibile. E insieme, si può davvero ripartire a colori.