L’Ufficio circoscrizionale di Cosenza ha proclamato i consiglieri regionali eletti nell’ultima tornata elettorale che ha sancito la vittoria di Roberto Occhiuto quale presidente della Regione Calabria. Nessuna sorpresa, accederanno a Palazzo Campanella i nomi già noti, sia tra i candidati premiati dalle urne con “quoziente pieno” e sia quelli che hanno sfruttato i “resti” dei quozienti regionali.

Chi sono gli eletti in consiglio regionale:

  • Forza Italia: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni
  • Occhiuto Presindente: Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro
  • Fratelli d’Italia: Angelo Brutto, Luciana De Francesco
  • Tridico Presidente: Ferdinando Laghi
  • M5S: Elisa Scutellà
  • Partito Democratico: Rosellina Madeo
  • Democratici progressisti: Francesco De Cicco
  • Casa Riformista: Filomena Greco
  • Lega: Orlandino Greco
  • Noi Moderati: Riccardo Rosa