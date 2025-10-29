Sono in tutto 14, questa mattina hanno ricevuto l’ufficialità del loro ingresso a Palazzo Campanella da parte del Tribunale bruzio
L’Ufficio circoscrizionale di Cosenza ha proclamato i consiglieri regionali eletti nell’ultima tornata elettorale che ha sancito la vittoria di Roberto Occhiuto quale presidente della Regione Calabria. Nessuna sorpresa, accederanno a Palazzo Campanella i nomi già noti, sia tra i candidati premiati dalle urne con “quoziente pieno” e sia quelli che hanno sfruttato i “resti” dei quozienti regionali.
Chi sono gli eletti in consiglio regionale:
- Forza Italia: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni
- Occhiuto Presindente: Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro
- Fratelli d’Italia: Angelo Brutto, Luciana De Francesco
- Tridico Presidente: Ferdinando Laghi
- M5S: Elisa Scutellà
- Partito Democratico: Rosellina Madeo
- Democratici progressisti: Francesco De Cicco
- Casa Riformista: Filomena Greco
- Lega: Orlandino Greco
- Noi Moderati: Riccardo Rosa