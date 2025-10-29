Sono in tutto 14, questa mattina hanno ricevuto l’ufficialità del loro ingresso a Palazzo Campanella da parte del Tribunale bruzio

L’Ufficio circoscrizionale di Cosenza ha proclamato i consiglieri regionali eletti nell’ultima tornata elettorale che ha sancito la vittoria di Roberto Occhiuto quale presidente della Regione Calabria. Nessuna sorpresa, accederanno a Palazzo Campanella i nomi già noti, sia tra i candidati premiati dalle urne con “quoziente pieno” e sia quelli che hanno sfruttato i “resti” dei quozienti regionali.

Chi sono gli eletti in consiglio regionale: