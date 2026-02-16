Noi Moderati annuncia con orgoglio la candidatura di Marco Tarsitano, Presidente del Consiglio Comunale di Carolei, alle prossime elezioni provinciali di Cosenza. Per la prima volta nella sua storia, il partito indica un proprio candidato in questa importante tornata elettorale, inserendolo nella lista di Forza Italia a sostegno della candidatura di Biagio Faragalli alla Presidenza della Provincia.

Una scelta che unisce l’intero partito in un fronte coeso e motivato. Sulla candidatura di Marco Tarsitano si stringe compatto Noi Moderati, con una voglia e una determinazione ferree di ottenere risultati concreti in questa competizione decisiva per il futuro del territorio cosentino. Un segnale inequivocabile di unità, esperienza e visione condivisa, che rafforza la solidità della nostra proposta politica al servizio delle comunità locali. Marco Tarsitano, avvocato e figura di spicco dell’amministrazione comunale di Carolei, porta con sé un bagaglio di competenze amministrative e un impegno costante per il bene del territorio.

La sua candidatura rappresenta l’espressione più autentica del nostro radicamento sul campo e della volontà di contribuire attivamente al rilancio della Provincia, in sinergia con le forze del centrodestra. Noi Moderati conferma, così, il suo pieno e convinto sostegno a Biagio Faragalli, Sindaco di Montalto Uffugo e candidato unitario del centrodestra alla guida di Palazzo dei Bruzi. Con Marco Tarsitano e l’intero partito al suo fianco, dimostriamo che Noi Moderati è una forza matura, unita e pronta a fare la differenza.

Il nostro sostegno a Biagio Faragalli non è solo un atto di lealtà di coalizione, ma la garanzia di una proposta politica solida, radicata e vincente per il bene di tutta la provincia. Noi Moderati guarda al 8 marzo con ottimismo e responsabilità: un partito che non si limita a partecipare, ma che costruisce, con determinazione e coesione, il futuro del nostro territorio.