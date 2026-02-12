Il dirigente dem invita all’unità e chiede una candidatura capace di unire territori e amministratori per evitare divisioni e astensioni

«Non stiamo scegliendo solo un nome, ma il futuro della Provincia». Pino Le Fosse, dirigente del Partito Democratico, interviene nel dibattito interno in vista delle elezioni e lancia un messaggio chiaro: evitare errori che possano favorire gli avversari.

«Non possiamo permetterci rigidità o calcoli che rischiano di consegnare la guida dell’ente ad altri», afferma. Secondo Le Fosse, il percorso avviato finora «non ha prodotto la svolta politica necessaria» e la discussione resta aperta. «Serve responsabilità e capacità di decidere».

Per il dirigente dem la partita si gioca sulla coesione: «Le elezioni si vincono tenendo insieme territori e amministratori. Non basta un accordo formale, occorre una candidatura che regga nel voto reale e porti tutti alle urne con convinzione».

Le Fosse ricorda il ruolo svolto in passato dall’ente quando guidato dal centrosinistra, parlando di «buon governo e punto di riferimento istituzionale». Oggi, aggiunge, le emergenze impongono una guida solida, capace di dare peso all’intero comprensorio.

«Il criterio deve essere semplice: scegliere chi aumenta le possibilità di successo, non chi rende più agevole la discussione interna. Non è il momento delle bandiere, ma dei risultati».