Il consigliere comunale di Paola, Graziano Di Natale, va all’attacco della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro. Dopo le recenti dichiarazioni della sindaca di San Giovanni in Fiore, che aveva dichiarato di voler arrivare fino alla naturale scadenza del mandato e di non volersi dimettere dal ruolo di numero uno dell’Ente provinciale, arriva l’attacco di Di Natale: «Le recenti dichiarazioni del Presidente Rosaria Succurro, che ha annunciato il rinnovo del Consiglio Provinciale per dicembre e le nuove elezioni per la carica di Presidente in primavera, sono inadeguate. È fondamentale ricordare che Succurro non può rimanere in carica, considerata la sua recente elezione a consigliere regionale. Ha dieci giorni di tempo per presentare le dimissioni, in seguito alle questioni di incompatibilità sollevate».

Di Natale poi continua: «È tempo di ripartire dai Comuni, dai sindaci e dagli amministratori pubblici. Se vogliamo realmente impegnarci per il cambiamento della nostra terra, dobbiamo partire dal basso. La Provincia di Cosenza, la più grande del centro-sud, deve tornare ad essere un punto di riferimento per i sindaci e le comunità locali. Purtroppo, il lavoro di risanamento avviato nel 2016 è andato in fumo, lasciando questioni irrisolte e sfide importanti da affrontare».

E ancora: «Gli enti pubblici non possono essere considerati proprietà privata, dove le decisioni vengono prese in base agli interessi personali. È essenziale che la governance della Provincia torni ad essere trasparente e rappresentativa delle necessità dei cittadini». Di Natale poi ribadisce quali dovrebbero essere i punti cruciali del nuovo percorso, come già dichiarato pochi giorni fa: «Inizieremo quindi un’azione di coinvolgimento degli amministratori della provincia, consapevoli delle sfide cruciali che ci attendono: viabilità, collegamenti con i piccoli comuni, trasporti, edilizia scolastica e il risanamento del bilancio dell'ente. Queste sono solo alcune delle tematiche che richiedono un impegno collettivo».