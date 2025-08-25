«Con riferimento ad alcune indiscrezioni riportate dalla stampa e relative a mie presunte candidature al Consiglio Regionale della Calabria, mi preme chiarire, a tutela dei miei valori etici innanzitutto, ma anche per rispetto verso i miei elettori, che mi hanno sostenuta alle amministrative di Cosenza, e verso il sindaco Franz Caruso che mi ha incaricato assessore con delega alla salute, che ogni decisione che ho assunto nella mia vita è stata dettata da scienza e coscienza e senza ascoltare le tante sirene che pure mi si muovono intorno da tempo». È quanto dichiara Maria Tersa De Marco, assessore alla Salute di Palazzo dei bruzi.

La precisazione in seguito ad alcune indiscrezioni di stampa, secondo le quali partiti di centrodestra avrebbero chiesto a De Marco la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni regionali dei prossimi 5 e 6 settembre. Il caso nasce dal fatto che la stessa però fa parte di una giunta comunale che è invece di centrosinistra. L’assessore alla Salute non smentisce la proposta ricevuta, anzi parla di più proposte, giunte da «diverse forze politiche che sto vagliando con correttezza e responsabilità» e precisa: «Si capisca bene che non sono una banderuola al vento e che il mio impegno in politica è dettato unicamente dalla mia volontà di servire la collettività a prescindere da aderenze partitiche che, comunque, non mi appartengono».