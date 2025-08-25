«Di ritorno da qualche giorno in famiglia, non posso non dire, semplicemente, grazie. Grazie a chi crede che un giovane sindaco, cresciuto nella lotta per la nostra terra e non nei laboratori artificiali della politica, possa fare il candidato presidente per la Calabria. Grazie innanzitutto ad Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni ed all'intero gruppo di AVS Calabria per aver proposto il mio nome».

Il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi usa queste parole per ringraziare quanti, politici, associazioni e semplici cittadini, nelle scorse settimane hanno preso posizione per proporre il suo nome come candidato alla presidenza della Regione Calabria: «Lo hanno fatto senza giri di parole, senza tatticismi o liturgie inutili di cui alla nostra gente, che fatica a curarsi, non può fregar di meno. Ringrazio centinaia di sindaci, amministratori, dirigenti ed iscritti di ogni partito di centrosinistra per aver sostenuto questa proposta: grazie per la vostra fiducia. Grazie soprattutto a migliaia di calabresi, dallo Stretto al Pollino, che con post, note, appelli, video hanno manifestato una stima che lusinga e rende orgoglioso me e la mia amata città, segno che il lavoro coraggioso di questi anni non è passato inosservato. Un dato di fiducia della nostra gente che non rappresenta un punto di arrivo, ma di partenza».

Flavio Stasi annuncia il proprio sostegno a favore del candidato alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico, sostenuto dal centrosinistra e ammonisce: «I calabresi sono stremati da 5 anni di governo di centrodestra che non solo non hanno risolto i problemi, ma ci hanno tolto ogni prospettiva, dalla sanità devastata al taglio dell'Alta Velocità, passando per un PNRR ormai perduto e politiche di coesione inesistenti. Ora serve dare alla Calabria una classe dirigente nuova, coraggiosa, vicina alla nostra gente e con una visione chiara di valorizzazione e sviluppo della nostra terra, ed è ciò che faremo. Una pagina nuova che dobbiamo scrivere insieme a partire dal 5 e 6 ottobre».