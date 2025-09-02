Il segretario regionale di IDM De Bartolo: «Impossibile raccogliere 4.500 firme in poco tempo, per questo abbiamo scelto l’alleanza con il Carroccio. Ma non perderemo la nostra identità»

Dopo il giallo della mail inviata alle redazioni giornalistiche con la quale in poche righe si annunciava la candidatura di Orlandino Greco alle prossime elezioni regionali con la Lega, poi repentinamente fatta passare per un “errore di comunicazione”, adesso arriva l’ufficialità: Italia del Meridione, partito di riferimento del sindaco di Castrolibero, sarà della partita in alleanza con la Lega.

A spiegare il senso di questa decisione, è il segretario regionale di IDM De Bartolo, che spiega: «Non possiamo perdere un’occasione tanto importante, ma presentare nostre liste autonome avrebbe implicato la necessità di raccogliere in poco tempo 1.500 firme per circoscrizione, per un totale di 4.500 sottoscrizioni.

Abbiamo così preferito intraprendere la strada dell’alleanza con la Lega, partito con il quale i rapporti sono più consolidati. Orlandino Greco – conclude il segretario di Italia del Meridione – ha accolto la proposta del partito, accettando di candidarsi nelle liste della Lega».

Dal canto suo, il sindaco di Castrolibero – che nei giorni scorsi aveva tentato di sminuire la mail inviata per errore – dichiara: «Lavoreremo in sinergia con la Lega, senza però perdere la nostra identità».