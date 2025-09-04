Ha scelto i social, l'avvocato Rosa Pignataro, per annunciare la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. Pignataro, che vive nella Riviera dei Cedri, si candida con il partito Fratelli d'Italia, in cui milita già da tempo.

Il messaggio social

«Ho scelto l'impegno politico oltre vent'anni fa e, da allora, non ho mai cambiato strada, perché sono convinta dei miei ideali e che la coerenza sia ancora un valore. In tutti questi anni ho condiviso idee, battaglie, progetti con donne e uomini liberi e di buona volontà, pronti a lavorare con passione e competenza al servizio di questa Terra. Insieme abbiamo macinato chilometri, ascoltato, studiato, lavorato senza sosta, senza compromessi, spinti dal coraggio di poter fare bene. Alcuni di loro non ci sono più, ma in qualche modo sono ancora con me e in quella bandiera di valori che continuerà a sventolare alta e fiera anche per loro. Perché, sì, credo fermamente nella bellezza della mia Terra, nel valore delle persone, nel merito, in un futuro migliore frutto di lavoro vero e onesto, nel dovere di tendere la mano a chi non ce la fa.

Oggi in tanti mi hanno chiesto un impegno in più, che accolgo con orgoglio e un profondo senso di responsabilità: alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, sarò candidata nella lista del mio partito, Fratelli d’Italia a sostegno del candidato Presidente Roberto Occhiuto. Sempre dalla stessa, sempre per Amore!»