«Le recenti scelte del sindaco Caruso in merito alla riorganizzazione della Giunta comunale confermano una deriva politica che come Rifondazione Comunista Cosenza denunciamo da tempo. Ci troviamo di fronte a un esecutivo sempre più frammentato, instabile e piegato a un politicismo privo di visione, dove le decisioni non sembrano maturare nei consessi democratici né nel confronto con la città reale, ma all’interno di giochi di potere opachi, esterni e spesso estranei agli interessi collettivi». Lo affermano in una nota Gianmaria Milicchio, segretario provinciale Rifondazione Comunista, e Delio Di Blasi, del comitato politico provinciale

«Il continuo rimescolamento di deleghe, ingressi e uscite non restituisce l’immagine di un’amministrazione impegnata a rispondere ai bisogni sociali, economici e ambientali di Cosenza, ma piuttosto quella di una giunta subalterna a equilibri politici costruiti altrove, lontana dalle persone, dalle lavoratrici e dai lavoratori, dalle fasce sociali più colpite dalla crisi. Come già avevamo denunciato nei mesi scorsi - dicono - questa modalità di governo riduce la politica a mera gestione del potere, svuotando di senso la partecipazione democratica e alimentando una distanza sempre più profonda tra istituzioni e cittadinanza. In questo contesto, la città appare ostaggio di logiche tattiche che nulla hanno a che vedere con una programmazione seria e condivisa sul futuro di Cosenza».

«Rifondazione Comunista - fanno presente - ritiene grave che, mentre aumentano le disuguaglianze sociali, l’emergenza abitativa, le difficoltà nei servizi pubblici e il disagio giovanile, l’amministrazione comunale sembri concentrata principalmente su assetti interni e equilibri politici precari, anziché su un progetto di trasformazione sociale e di giustizia per la comunità cittadina. In questo quadro appare rilevante la totale incapacità ad intervenire per fermare il depauperamento della sanità pubblica mentre con l’avallo del Comune stesso avanza in città, contemporaneamente e prepotentemente, la presenza ingombrante e minacciosa dei padroni della sanità privata.

Milicchio e Di Blasi concludono: «Continueremo a svolgere un ruolo di opposizione politica e sociale, denunciando ogni tentativo di ridurre la città a terreno di scambio tra gruppi di potere e rilanciando la necessità di una politica radicata nel tessuto sociale, trasparente, partecipata e realmente orientata agli interessi popolari».