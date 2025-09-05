Il sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, ha voluto esprimere gratitudine per la stima ricevuta da diverse forze politiche e leader di partito in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

«L’appuntamento elettorale che attende la Calabria – ha spiegato – rappresenta una svolta per il futuro della nostra terra. Ma la mia priorità resta la comunità di Zumpano».

Fabiano ha chiarito che non scenderà in campo per la sfida regionale, preferendo concentrare energie e risorse sui progetti già avviati nel suo Comune: «Ci sono lavori importanti da portare a termine e non intendo sottrarre tempo ed energie a questi impegni».

Il sindaco non chiude però le porte a un futuro impegno politico di più ampio respiro: «Non escludo che il percorso e l’esperienza maturata possano portarmi, un domani, a pensare a un nuovo progetto politico. Non sono da solo: rappresento un gruppo di persone, amici e amministratori che mi accompagnano in questo cammino».

Fabiano conclude rinnovando il suo impegno verso i cittadini di Zumpano: «Con stima e senso di responsabilità continuerò a lavorare per la mia comunità, che resta il centro del mio mandato e della mia missione amministrativa».