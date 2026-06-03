Nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica, l’ex sindaco di Diamante Ernesto Magorno richiama il valore simbolico e istituzionale dell’attivazione del costituendo Commissariato della Polizia di Stato di Cirella, definendolo «una conquista storica» per l’intero Alto Tirreno Cosentino.

«Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale per il nostro territorio – dichiara Magorno –. Un presidio atteso da anni, fortemente voluto e perseguito con determinazione, che oggi diventa realtà grazie alla collaborazione tra le istituzioni e alla fiducia accordata ai progetti strategici del territorio».

Secondo l’ex primo cittadino, il nuovo Commissariato rafforzerà concretamente sicurezza, legalità e presenza dello Stato in un’area considerata strategica per l’intera fascia tirrenica calabrese.

Magorno ricorda inoltre come il percorso che ha portato all’attivazione del presidio sia iniziato durante la sua amministrazione comunale, attraverso la messa a disposizione dell’immobile destinato a ospitare il Commissariato e una lunga interlocuzione con il Ministero dell’Interno e i vertici della Polizia di Stato.

Nel suo intervento, l’ex sindaco ha espresso ringraziamenti al Capo della Polizia Vittorio Pisani, ai prefetti di Cosenza Vittoria Ciaramella e Rosa Maria Padovano, al questore Giuseppe Borrelli, al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e a tutte le istituzioni coinvolte nel progetto.

Magorno ha inoltre ricordato il rapporto costruito negli anni tra Diamante e la Polizia di Stato attraverso diverse iniziative simboliche e culturali: dal conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato ai murales dedicati ad Angelo De Fiore e al Commissario Mascherpa, fino al fumetto della Polizia ambientato nella città dei murales e destinato a diventare una fiction televisiva.

Un passaggio finale è stato dedicato anche ad Antonio Sapio, chiamato a guidare il nuovo Commissariato di Cirella: «A lui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà svolgere il proprio incarico con competenza e spirito di servizio».

«Nel giorno della nascita della Repubblica Italiana – conclude Magorno – guardiamo a questo risultato con soddisfazione e orgoglio. L’attivazione del Commissariato rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e testimonia l’efficacia della collaborazione tra le istituzioni quando è orientata al bene comune».